Suplantan a La Prensa con un artículo falso que atribuye a chef Sandra Díaz la promoción de una plataforma de inversiones

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales y en WhatsApp una captura de pantalla que muestra un supuesto artículo atribuido a Diario LA PRENSA en el que informa que la fallecida chef Sandra Díaz del Valle promovía una plataforma de inversión con el fin de generar ganancias monetarias. Este contenido es falso. LA PRENSA no ha publicado ningún artículo relacionado con esa plataforma en su sitio web. Se trata, en realidad, de una suplantación digital con fines de estafa (o phishing). Este método consiste en crear páginas falsas que imitan sitios legítimos para obtener datos personales y bancarios de los usuarios. "La Última Lección de la Chef Sandra Díaz del Valle", dice literalmente el titular de la pieza periodística que se viraliza en Facebook y WhatsApp.

La chef hondureña Sandra Díaz del Valle falleció el 10 de junio de 2026 en Tegucigalpa, el mismo día en que cumplía 46 años. De acuerdo con información preliminar, Díaz del Valle comenzó a presentar un malestar físico tras someterse a un procedimiento estético en un centro médico privado. Posteriormente, su estado de salud se agravó y fue remitida al Hospital Escuela, adonde ingresó sin signos vitales. Tras el fallecimiento, la Dirección de Medicina Forense clasificó inicialmente el caso como una muerte de causa indeterminada y ordenó la práctica de una autopsia médico-legal para establecer científicamente las causas del deceso. El 11 de junio, el Ministerio Público informó que había iniciado diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Como parte de las investigaciones, fiscales y agentes de investigación recolectaron documentación y otros elementos de interés en el centro asistencial donde Díaz del Valle recibió atención médica. Hasta la fecha, las autoridades no han divulgado una causa oficial de muerte y el caso continúa bajo investigación.

Es una suplantación

Una búsqueda en el sitio web de La Prensa no llevó a la nota que promueva la plataforma de inversión relacionada con la chef Sandra Díaz del Valle. Aunque visualmente similar, el sitio fraudulento no utiliza el dominio oficial de La Prensa (l aprensa.hn ). En su lugar, emplea una dirección apócrifa: zunvirexal.com La herramienta Whois permitió conocer la fecha de registro de este dominio, creado hace más de un mes, el 17 de junio de 2026, mientras que el sitio legítimo de La Prensa fue creado el 1 de enero de 2000.