Roberto Ramón Castillo no afirmó que el gobierno de Asfura fuera “el peor de la historia”: la cita es falsa

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una publicación que atribuye al exprecandidato presidencial del Partido Nacional, Roberto Castillo, una supuesta declaración en la que califica como “el peor de la historia” al gobierno de Nasry Asfura, dirigente de ese mismo partido. Sin embargo, es falso: no hay registros de la presunta cita del político hondureño. Además, Castillo confirmó a EH Verifica que en ningún momento declaró que la gestión de Nasry Asfura fuera “la peor de la historia”. “Inicia el peor gobierno de la Historia de Honduras”, dice literalmente el texto sobrepuesto en la imagen de una publicación de Facebook, compartida más de 200 veces desde el 8 de abril.

A poco más de dos meses de haber asumido la Presidencia, la gestión de Nasry Asfura enfrenta diversos problemas. En estos primeros meses de gobierno destaca el alza en el mercado internacional. Aunque el gobierno ha aplicado subsidios para absorber el 50% de los incrementos internacionales, el precio de los combustibles sigue siendo alto. Vinculado a la crisis energética, también se observa el encarecimiento de la canasta básica, que ha superado la barrera de los 16,000 lempiras, lo que convierte la alimentación en un lujo para miles de hondureños. La falta de oficialización del salario mínimo es, quizá, el punto de mayor fricción social en estos primeros 72 días de la gestión de Nasry Asfura, ya que afecta directamente a la clase trabajadora, según analistas consultados por EH Verifica. Esto deja a los empleados recibiendo salarios de 2025 frente a una inflación de 2026. Este escenario marca un inicio de gestión tensionado por problemas económicos y sociales. Roberto Ramón Castillo Callejas fue precandidato presidencial del Movimiento Nacional Rafael Callejas (Monarca), del Partido Nacional, en las elecciones primarias de 2017.

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