Hallan muerta a Agostina, la menor de 14 años desaparecida hace 7 días en Córdoba

Según la hipótesis inicial de los investigadores, la niña confió en Claudio porque lo conocía, y fue engañada con el pretexto de ir a buscar un regalo para su mamá. "No sé porque tengo que ir con el novio de mi mamá, para hacerle una sorpresa a mi mamá, me tengo que escapar", se escucha en el último audio que la menor le envió a una de sus amiguitas antes de desaparecer.