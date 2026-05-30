Hallan muerta a Agostina, la menor de 14 años desaparecida hace 7 días en Córdoba

La menor de 14 años, Agostina Vega, quien permaneció desaparecida por alrededor de siete días, apareció muerta este sábado 30 de mayo en un terreno del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de Córdoba, Argentina, conmocionando al país. A continuación los detalles del caso.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, los restos de la menor fueron encontrados aproximadamente a las 2:00 de la tarde en una zona de pastizales de más de 200 hectáreas, a unos 12 metros de la ciudad.
La madre de Agostina fue informada tan solo minutos antes de que trascendiera la triste noticia. Tras el impacto se descompensó y tuvo que ser asistida por paramdicos.
Las versiones apuntan a que el calvario comenzó cuando Claudio Barrelier, de 32 años y expareja de la madre de la menor, le pagó un servicio de transporte a Agostina para llevarla a su casa en el barrio del Cofico.
Según la hipótesis inicial de los investigadores, la niña confió en Claudio porque lo conocía, y fue engañada con el pretexto de ir a buscar un regalo para su mamá. "No sé porque tengo que ir con el novio de mi mamá, para hacerle una sorpresa a mi mamá, me tengo que escapar", se escucha en el último audio que la menor le envió a una de sus amiguitas antes de desaparecer.
Esa noche, una cámara de seguridad grabó a Barrelier entrando a la vivienda junto a Agostina. Fue la última imagen que existe de ella. Ninguna otra cámara la registró salir. A él, en cambio, sí.
Desde ese sábado hasta el lunes, el sospechoso pidió dinero y un automóvil prestado de manera desesperada. Consiguió un Ford Ka negro que, según la teoría del fiscal, le solicitó a una conocida con el pretexto de realizar unos trabajos. Con ese vehículo regresó a su domicilio, y la misma cámara que días antes lo había grabado con Agostina lo captó esta vez solo, entrando y saliendo de la casa cargando baldes.
Minutos después, arrancó. Las antenas de su teléfono lo ubicaron en la zona de Ampliación Ferreyra, el mismo lugar donde este sábado fue encontrado el cuerpo de la adolescente.
El barrio no tiene cámaras, pero un dispositivo ubicado cerca de la entrada lo captó al momento de ingresar. Una hora después, lo grabó salir.
La causa tiene un único detenido: el propio Barrelier, señalado por los investigadores como la última persona que estuvo con Agostina antes de su desaparición. La hipótesis más sólida que manejan las autoridades apunta a un abuso sexual seguido de una agresión que habría terminado con la vida de la menor.
En las últimas horas, el acusado amplió su declaración indagatoria y reconoció haber mentido en un punto clave: admitió que Agostina sí ingresó a su domicilio la noche en que desapareció, algo que había negado desde el principio.
Las autoridades siguen investigando, mientras las protestas por la muerte de Agostina continúan en la ciudad. La familia de la menor de apenas 14 años, se encuentra devastada y pide justicia.