Muere joven nicaragüense tras cirugía estética: "Tenía perforación pulmonar"

Según el relato de los allegados, el procedimiento se realizó con aval médico y el documento de atención clínica indica que la paciente recibió el alta el mismo día de la intervención. Sin embargo, pocas horas después, ya de regreso en Matagalpa, Jennypher comenzó a experimentar dolor intenso, dificultad para respirar y visión borrosa. Su familia la trasladó de urgencia al hospital local.