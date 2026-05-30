Muere joven nicaragüense tras cirugía estética: "Tenía perforación pulmonar"

Una joven nicaragüense de 24 años, identificada como Jennypher Elizabeth Reyes Castro, perdió la vida en los últimos días tras haberse sometido a una liposucción de espalda con una transferencia de grasa a los glúteos en Managua, Nicaragua. ¿Culpan a su médico? A continuación los detalles.
De acuerdo con los reportes preliminares, la joven viajó desde Matagalpa hacia Managua para el procedimiento estético.
Familiares de Jennypher manifestaron que todo comenzó cuando su esposo, Kevin Molinares, gestionara la cirugía vía Instagram con el médico, Livang Clifford Argüello Molina, quien figura como el señalado principal.
El Ministerio Público dio a conocer que junto al principal señalado fueron detenidos la cirujana plástica, Karla Ramos; el cirujano general, Fidel Guzmán y la anestesióloga, Katherine Orozco.
Según el relato de los allegados, el procedimiento se realizó con aval médico y el documento de atención clínica indica que la paciente recibió el alta el mismo día de la intervención. Sin embargo, pocas horas después, ya de regreso en Matagalpa, Jennypher comenzó a experimentar dolor intenso, dificultad para respirar y visión borrosa. Su familia la trasladó de urgencia al hospital local.
Los médicos encontraron que la joven presentaba una perforación pulmonar, hemorragia interna e infección generalizada. La familia de la joven atribuye su muerte a una presunta mala praxis.
La situación empeoró con rapidez. La víctima desarrolló una embolia grasa (cuando partículas de grasa ingresan al torrente sanguíneo) y un hemotórax, y terminó intubada en la unidad de cuidados intensivos. Permaneció así durante días, sin poder hablar, mientras su familia esperaba un milagro que no llegó. Falleció el 27 de mayo.
Tras su muerte, la familia señaló directamente al doctor Argüello y a la doctora Ramos como responsables del desenlace.
Por su parte, Argüello designó un nuevo abogado, Gabriel Díaz, quien presentó un recurso de nulidad en un proceso previo relacionado con los mismos hechos. La defensa argumentó que ya existía un expediente abierto en otro juzgado por los mismos hechos, lo que, según su planteamiento, podría afectar la validez del proceso en curso.
Lo que complica aún más la situación del médico es que este no es su primer encuentro con la justicia por razones similares. El Juzgado Segundo Local Penal ya lo había declarado culpable por lesiones graves imprudentes contra otra paciente, Jhulianov Carolina Samayoa Morales, también durante un procedimiento estético.
La Fiscalía solicitó tres años de prisión e inhabilitación profesional. La jueza aún debe resolver si admite la solicitud, tras la presentación del incidente de nulidad promovido por la nueva defensa.
Mientras tanto, el caso de Jennypher sigue causando conmoción en Nicaragua, dejando sobre la mesa interrogantes relacionadas a la regulación de las cirugías estéticas y el poco control sanitario. La joven fue sepultada el pasado viernes 29 de mayo.