Bolsa solidaria se entregaba en zonas urbanas y no en las áreas más pobres de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “Tengo casi 80 años y nunca me dieron una bolsa solidaria... a pesar de que vivo solo y no trabajo, pero no necesito nada de políticos”, rezongó don Ernesto en una colonia capitalina al ser consultado sobre si había recibido ese beneficio.

La entrega de alimentos a las familias necesitadas siempre se ha visto como un tema populista debido a las denuncias de favoritismo partidario para algunas personas.

Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus encontró que entre septiembre de 2016 -cuando se comenzó a digitalizar la información- y diciembre de 2021 se entregaron más de 4.5 millones de bolsas solidarias. La bolsa solidaria, como le llamaba el gobierno anterior del Partido Nacional, era una ración básica de alimentos para las familias más necesitadas, pero esta medida nunca rompió el ciclo de la pobreza para los beneficiarios.

