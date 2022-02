Cada 28 horas se denuncia un asalto en el transporte público de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El chofer subió al rapidito de forma apresurada, encendió el radio para escuchar un repertorio de canciones de reguetón y empezó a conducir, pues ya era la hora de su turno. No dijo nada, se subió callado; de vez en cuando miraba el retrovisor para asegurarse de que todo fuera en orden.

Cuando salió del punto de buses de El Carrizal-Centro la primera persona en subirse fue Sara, una mujer de 47 años que viajaba con su nieto. Miró a su alrededor y se sentó en la tercera fila de asientos, justo detrás del conductor.

-¿Cómo está?, preguntó el equipo de EL HERALDO Plus. -Muy bien, gracias, respondió de forma desconcertada y casi cortante. No era la primera vez que una extraña le hablaba, pero sí la única en la que no le habían robado nada.

Sara viaja diariamente en el transporte público y eso le ha dejado varios traumas, como la vez en la que asaltaron a todo el bus en el que viajaba o la otra en la que a punta de amenazas y armas le quitaron un anillo que caminaba en su mano derecha. “Llevaba un anillo en mi mano y de los nervios no podía sacarlo. El hombre me dijo: ‘Quitátelo, si no te vamos a cortar el dedo’; como pude me lo quité”, contó. En ninguno de los casos denunció a los asaltantes.

Desde entonces, subirse a un bus o taxi es “casi una experiencia religiosa”, como menciona la canción de Enrique Iglesias. En el transporte público nadie quiere vivir esa experiencia, pero es más común de lo que parece. En menos de diez minutos una o varias personas se suben, los intimidan, amenazan, les piden sus pertenencias y luego se bajan como si nada pasó.

En los últimos cinco años y 17 días (desde 2017 hasta el día 17 de 2022), la Secretaría de Seguridad registró 1,603 denuncias de asaltos en buses amarillos, ejecutivos (rapiditos), taxis y taxis VIP. La cifra puede ser peor: existe un subregistro de casos que no son denunciados por miedo. “Aquí hubo un caso de un compañero que lo asaltaron en la unidad; él denunció, detuvieron a los asaltantes y a los dos días los dejaron libres solo para que lo mataran”, contó un transportista que pidió mantenerse en el anonimato, “porque así como saltan las ranas, saltan los sapos”.

Para los conductores del transporte público sufrir un asalto es el pan de cada día, “ocurre a diario... si no nos asaltan a nosotros, lo hacen con nuestros pasajeros”, dijo otro transportista, mientras esperaba su turno para recorrer media ciudad en su rapidito.-¿Y en esos casos qué hacen? -Nada. ¿Qué vamos a hacer si están armados? Orillarnos y dejarlos que se bajen.

