Fernando Anduray: "El Partido Nacional pide una auditoría total de las actas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras varias denuncias de inconsistencias en los votos del nivel de elección de diputados, el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, exigió este lunes que "se practique una auditoría general de todas las actas de resultados del nivel de elección de diputados a nivel nacional".

A través de una conferencia de prensa, expresó que no tienen intención de "generar ninguna duda en el proceso; pero hay otros partidos políticos -y también a nivel individual candidatos a diputados- que han presentado sus peticiones de que se haga una auditoría forense o una auditoría general al sistema de contabilidad que está haciendo el Consejo Nacional Electoral (CNE) y una auditoría a las actas del proceso".

Anduray destacó que "se ha detectado y se ha verificado que muchas actas que fueron transmitidas el día de elección en la noche llegaron con resultados alterados o con resultados incompletos a la base de datos del CNE".



A su criterio eso implica una seria falla en el software que diseñó la empresa contratada por el CNE, que hizo que algunos números que fueron digitados en el momento de la transmisión, o escaneados en el momento de la transmisión, no llegaran a los servidores con información completa, "esas actas son consideradas con inconsistencias y debe procederse a hacer la revisión o un reconteo de votos por inconsistencias".



El dirigente reveló que hay aproximadamente unas cinco mil actas a nivel de los tres niveles electorales que no han podido ser ingresadas a través del sistema de transmisión de resultados porque el software diseñado por la empresa no reconoce el código QR.

"Aunque se intentó transmitir no se pudo porque el software no pudo leer el código y eso se ha trasladado ahora al CNE donde se está haciendo la introducción manual, por eso desde el sábado en la noche dijeron que se cayó el sistema, pero no es que se cayó el sistema es que no han podido leer el código QR de esas actas y tiene que procederse manualmente a revisarlas", amplió.



Anduray tildó como "fracaso total y absoluto el sistema de transmisión de resultados electorales (TREP) y el software que por tanto tiempo nosotros hemos reclamado. Ya no se puede hacer nada más que salvar la elección haciendo la auditoría de todas las actas que han venido al CNE por la empresa contratada ya por el CNE".



Anduray insistió en que no están pidiendo que se contrate una empresa privada para hacer el conteo, como señaló el domingo la consejera Rixi Moncada ante el planteamiento, sino que "la misma empresa que fue contratada por el CNE audite no solamente el 30% de las actas en forma aleatoria, sino que haga una auditoría del 100% de las actas".

Finalmente, advirtió que "los mismos miembros de mesas electorales que, según algunos favorecieron a candidatos nacionalistas, son los mismos miembros de mesas que contaron los votos del resultado presidencial en que gana Xiomara (Castro)".



"No tiene sentido que los de la JRV le hicieron favores a Xiomara en el nivel presidencial y a nacionalistas en el nivel de diputados. Rechazamos la malintencionada forma en que se pretende achacarle al partido la manipulación de datos de diputados". "La única forma de comprobarlo es con el recuento general de votos o una auditoría total a todas las actas en la elección de diputados, con ello el nacionalismo garantiza 44 diputados elegidos en las urnas y probablemente llegaríamos a los 45", puntualizó.

Crece exigencia de revisión de urnas

El clamor al unísono es el mismo sin importar que provenga del tripartidismo, de organizaciones políticas emergentes o hasta minoritarias: una revisión voto por voto.



La revisión voto por voto en las urnas con inconsistencias es la reiterada demanda hecha por candidatos a diputaciones al Congreso Nacional, donde la mayoría con actas adulteradas en mano aseguraron que se inflaron votos en la transcripción de parte de personal del Consejo Nacional Electoral.

