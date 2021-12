Crisis de la ENEE y la deuda pública serán los principales retos en primeros 100 días

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Buscar soluciones a los problemas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), readecuar la deuda pública, crear políticas anticorrupción, reabrir el sistema educativo y garantizar la vacuna anticovid-19 para todos los hondureños serán los principales temas del nuevo gobierno en los primeros 100 días.



Hugo Noé Pino, quien fue el artífice del Plan de Gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro, y como un hombre cercano al nuevo gabinete, confió a EL HERALDO cuáles son los principales temas a resolver al asumir las riendas del país. Aquí sus declaraciones.



¿Qué temas serán prioritarios para los primeros 100 días de gobierno?



La presidenta electa Xiomara Castro ya determinó cuáles son los temas prioritarios, uno de ellos es la situación de la ENEE, tomar soluciones a ese problema, el reperfilamiento de la deuda que está absorbiendo bastantes recursos dentro de presupuesto del gobierno central, las políticas anticorrupción que se van a implementar desde el inicio y la reformulación del presupuesto nacional, podríamos considerar que esas son las prioridades que estarían establecidas dentro del plan de los 100 días.



¿Y temas prioritarios como la pandemia por covid-19 y el retorno a clases los han considerado?



Otro de los temas es la reapertura del sistema educativo, manteniendo altas medidas de bioseguridad y para ello es fundamental completar el ciclo de vacunación a fin que la mayor parte de la población esté vacunada.



Para esto necesitan recursos, ¿cómo van a replantear el presupuesto?



Recuerde que el presupuesto va a ser aprobado en diciembre como manda la ley, y su reformulación implica revisar los proyectos que están planificados y qué no se ha comenzado y trasladar esos recursos para temas tan fundamentales como la pandemia.







¿Van a ser fundamentales los primeros 100 días?



Sí, en el sentido que se va a hacer una especie de diagnóstico de cómo se recibió el gobierno, entonces se va a hacer lo que en Estados Unidos se acostumbra, una comparecencia pública de la presidenta para informar cómo se recibió el Estado. Pero los 100 días sirven para sentar las bases de lo que se va a efectuar posteriormente.



Luego de los 100 días, ¿cuáles van a ser los temas prioritarios?



En el primer año se constituye el desarrollo de esos temas -de los 100 días- más a profundidad, el tema de la ENEE, si bien se van a sembrar las bases para resolverlo es un tema que no es de 100 días sino que hay que seguirlo. En el caso de renegociación de la deuda, se va a iniciar en los 100 días, pero no se va resolver, en otras palabras se tomarán decisiones iniciales en los temas prioritarios y lo demás, la actividad normal del Estado más el desarrollo ágil de los temas prioritarios.



¿Van a mejorar las relaciones internacional de Honduras al haber cambio de gobierno?



Sin lugar a dudas, por el hecho de que la gente haya votado con un 53% de aceptación, quiere decir que le da una imagen a nivel interno y a nivel internacional. También las propuestas de crear una comisión contra la corrupción, que será uno de los temas prioritarios con el respaldo de Naciones Unidas, va a ser otra señal muy positiva, el hecho que se haya definido una agenda por parte de la presidenta electa en relación con Estados Unidos en los temas de migración, narcotráfico y comercio, también hablan de una buena relación con Estados Unidos y con el resto de países de América Latina y la comunidad internacional.







¿En seguridad qué acciones van a tomar, porque si recuerda, antes del 2009 las tasas de homicidios eran bastante altas?



Hay que tomar en cuenta que la tasa de homicidios es uno de los indicadores en cuanto a la delincuencia, pero hay otros como la extorsión, los feminicidios y la violencia en términos generales, los cuales se van a tratar obviamente con diferentes mecanismos. Primero ver lo que ha estado funcionando, cómo está la Policía, cómo mejorar los sistemas de investigación y la creación de la Policía Comunitaria, además ver cómo se hace más eficiente la labor de la justicia.



¿Es posible bajar el costo de los combustibles y el elevado costo de la canasta básica, que es algo que está golpeando directamente a la población en este momento?



Hay factores tanto internos como externos, hay que recordar que en estos momentos hay un proceso de aumentos de precios en el mercado internacional por diferentes razones, los alimentos están aumentando, los insumos están aumentando, el problema logístico relacionado con China ha aumentado los costos de transporte y todo eso se está reflejando a nivel de precios, sin embargo va a haber una preocupación en el nuevo gobierno sobre el precio de la canasta básica.







¿Cómo va la conformación del nuevo gabinete?



Ahorita se está poniendo todo el énfasis en la transición, hoy (ayer) se va a iniciar con una reunión con el ministro coordinador de gobierno y en su momento oportuno ella (Xiomara Castro) pensará más en detalle cómo se estará conformando el gabinete de gobierno, pero hasta ahora no hay ninguna decisión.







¿Cuál es el mensaje a los hondureños que esperan el nuevo gobierno?



Es un mensaje de esperanza, que el nuevo gobierno bajo el liderazgo de Xiomara Castro tiene un conocimiento claro de los problemas nacionales, que va a buscar el mejor equipo de gobierno para ayudar a solucionarlos, pero también sabe que requiere el apoyo de toda la sociedad hondureña en los diferentes campos, el sector empresarial, ONG, trabajadores y campesinos.

