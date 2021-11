ENEE ha pagado L 2,560 millones a EEH de enero a octubre de 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de que el contrato de la Empresa Energía Honduras se encuentra intervenido por incumplimiento de metas, EEH cobra puntual el costo fijo mensual.



Cifras de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) indican que de enero a octubre de 2021 se han pagado 2,559.9 millones de lempiras por operar el sistema de distribución.



Agrega que en septiembre pasado se cancelaron 328.1 millones de lempiras y 262.5 millones en octubre, lo que suma 590.6 millones durante los dos meses de intervención.

La intervención aprobada por la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) es efectiva desde el 2 de septiembre y tiene una duración de 12 meses.

La interventora está conformada por funcionarios de la ENEE y ejecutivos de EEH, sin embargo, uno de los puntos que no se abordó fue el leonino costo fijo que se paga al consorcio hondureño-colombiano.



El costo fijo por operar el sistema de distribución de la ENEE significa una erogación de 260 millones de lempiras mensuales, en promedio.



No obstante, ese honorario debería ser mayor ya que el gobierno de Honduras no cumple con las cantidades pactadas entre las partes.

Costo fijo y pérdidas

El costo fijo ha generado un amplio debate en el país ya que el pago se realiza de manera puntual y, no obstante, las pérdidas no han bajado de acuerdo con las metas acordadas en el contrato.



Al quinto año de operaciones las pérdidas debieron haberse reducido en 15%, o sea, de 31.95% a 16.95%.



A septiembre de 2021 las pérdidas remanentes del sistema de distribución sumaron 31.36%, de acuerdo con el reporte 56 de Manitoba Hydro International (MHI).



No obstante, de agosto de 2016 a octubre de 2021 el cargo fijo pagado a la Empresa Energía Honduras ascendió a 16,535.8 millones de lempiras. Esa cifra sería mayor porque la estatal eléctrica no ha cumplido con los montos del contrato y la deuda con EEH, por ese concepto, supera los 7,000 millones de lempiras.

