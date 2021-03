Modelos: ¿Cómo evitar el contagio de covid al momento de ir a votar?  

Carlos Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En tanto la lista de contagios suma más de 170,000 y, casi, 4,400 muertes por causa del coronavirus, Honduras celebra este domingo las elecciones primarias en un ambiente de tensión sanitaria y política.



La suma de medidas de bioseguridad es lo único que reducirá las probabilidades de contagio: uso de mascarilla, distanciamiento físico de al menos dos metros, espacios con circulación de aire, menor exposición posible e higiene.



Nunca habrá riesgo cero. Pero si va a acudir a votar, mejor contar con las herramientas para sacar de la ecuación situaciones innecesariamente arriesgadas. Las autoridades recomiendan pasar los comicios con la burbuja de convivientes y, si salimos de ese contexto estable, tendremos que tomar precauciones.



VEA: EN VIVO: Transmisión en directo de las elecciones primarias en Honduras



Sin embargo, no hay una única encrucijada, no es un todo o nada. Existen muchas alternativas, pero hay tres factores que son decisivos en este día de celebración electoral: las personas con las que nos agrupemos, las condiciones del lugar en el que nos juntemos y la forma en hagamos ese proceso.



Los comicios primarios es una fecha caracterizada por la efervesencia, dar abrazos y muestras de júbilo, pero este año no podrán ser como lo solían ser antes de la pandemia.

Expertos dicen que las celebraciones como se hacían antes en las elecciones “tienen una serie de características que pueden hacer que sea la tormenta perfecta del contagio por coronavirus”.



ADEMÁS: Minuto a minuto de las elecciones primarias en Honduras



Aglomeración de personas, espacios cerrados, personas pertenecientes a los grupos de riesgo y el imcumplimiento de la bioseguridad son los factores que pueden convertir a las elecciones primarias en una tragedia, consideró el médico Daniel Fernández.



La Unidad de Datos de EL HERALDO midió el riesgo al que estarán expuestas las personas que acudirán a las diferentes urnas del país para consumar su voto gracias al programa “Covid-19 Directriz de seguridad en espacios interiores desarrollado” por Kasim Khan, Jhon Bush y Martin Bazant.



Este periódico, en ese sentido, creó escenarios para conocer las posibilidades de contagio tomando como elementos el espacio de un lugar, la altura, tipo de ventilación, distanciamiento físico y el uso de mascarilla.



Querido lector, estas simulaciones no pretenden anunciar el futuro, sino el análisis de varios ejemplos para que tome las mejores decisiones mientras se celebran las elecciones primarias en Honduras.



A continuación, los modelos: una aula de clases pequeña con un grupo pequeño (tres miembros) que respeta y que no respeta las medidas; aula pequeña, grupo grande que respeta y que no las medidas; aula grande, grupo pequeño que respeta y no las medidas; aula grande, grupo grande que respeta y no las medidas de bioseguridad.

Escenarios

El denominador común de todas las recreaciones, que serían en la medida de lo posible lo mejor, son el uso de la mascarilla, distanciamiento físico de dos metros, un lugar con circulación de aire y la menor exposición posible.



En una habitación con 10 metros cuadrados de espacio hay seis personas que cumplen con todas las medidas antes descritas, y una de ellas está infectada de covid, el resto solamente estará seguro del contagio durante seis horas, pero en caso de irrespetar las normas, después de 14 minutos, la posibilidades de enfermarse son altas.



Para el segundo modelo se mantiene el mismo espacio, pero son 10 personas en escena. Con medidas, el grupo está a salvo por dos horas, sin embargo, si se violan los preceptos, el covid entraría en acción luego de nueve minutos.



En un espacio más grande, de 20 metros cuadrados, y con un conjunto de seis personas respetando la bioseguridad, los riesgos de contraer la enfermedad podrían aparecer hasta las seis horas, pero sin ningún tipo de cuidado, la seguridad se vencería hasta los 23 minutos.



DE INTERÉS: ¿Cómo votar durante la pandemia del coronavirus en Honduras?



En el mismo lugar -20 metros cuadrados- y 10 personas en ambiente con los cuidados pertinentes, la protección caducará a las siete horas. No obstante, dejando de lado los cuidados básicos, los riesgos de infectarse aparecerán probablemente más tarde de los 15 minutos.



De todo lo antes expuesto, lo vital es cuidar el distanciamiento físico, estar el menor tiempo posible, permanecer en lugares con flujo de aire y, en la medida de lo posible, no quitarse la mascarilla.

"La bioseguridad es clave"

Para el epidemiólogo Manuel Sierra, cumplir con la bioseguridad en la medida de lo posible mientras se acude a votar, será lo único que reducirá las probabilidades de contagio.

"Tenemos que entender que la bioseguridad es y seguirá siendo clave en todo momento. Si no hemos aprendido, las consecuencias serán más fuerte", dijo.



"La bioseguridad debe de ser nuestro aliado", agregó el experto, al mismo tiempo que precisó que "las consecuencias podrían ser fatales de no cumplir con la bioseguridad".



Un total de nueve precandidatos diseminados en tres partidos (Nacional, Liberal y Libre) son los que se enfrentarán este día para definir a los candidatos que se verán las caras en las generales de noviembre próximo.