Carlos Eduardo Reina: credenciales deben ser otorgadas a candidatos y no a movimientos

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato presidencial del movimiento "Nueva Corriente" del Partido Libertad y Refundación (Libre), Carlos Eduardo Reina, solicitó este lunes que para los próximos comicios internos se otorgue una credencial por candidato y no por movimiento.

Además, Reina acudió al Consejo Nacional Electoral (CNE) para expresar su aprobación en la descentralización de los conteos de votos, tanto en municipios como en departamentos.

LEA: Promesas, indirectas y denuncias: la carrera por la presidencia de Honduras

A través de su cuenta de Twitter escribió: " vine al CNE a dar apoyo a nuestra compañera (Rixi Moncada) en descentralizar los conteos en municipios y departamentos. Y para demostrar nuestra voluntad por resolver las discrepancias sobre las credenciales a MER, solo pedimos apego a la ley electoral".

Controversia

Cabe recordar que hace una semana Reina manifestó su molestia porque toda credencial debía ir con el nombre y apellido para las MER.

"Nos quieren obligar (a) presentar los listados de las mesas y nosotros tenemos la gente de mesa, pero esta es la gente de nuestra línea de batalla. Yo no tengo a nadie más que me defienda el voto, yo no tengo a nadie en el CNE, yo tengo los delegados de mesas y los coordinadores del movimiento no quieren que entreguemos la lista, porque es poner en manos de la competencia las personas que nos van cuidar los votos", refirió el político.

ADEMÁS: Darío Banegas realiza gira política por Lempira