Carlos Eduardo Reina: "La ley no obliga a presentar los listados de mesa"

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Carlos Eduardo Reina, expresó su oposición a la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en torno a la emisión de credenciales con nombre y apellido para las Mesas Electorales Receptoras (MER).

"Nos quieren obligar (a) presentar los listados de las mesas y nosotros tenemos la gente de mesa, pero esta es la gente de nuestra línea de batalla. Yo no tengo a nadie más que me defienda el voto, yo no tengo a nadie en el CNE, yo tengo los delegados de mesas y los coordinadores del movimiento no quieren que entreguemos la lista, porque es poner en manos de la competencia las personas que nos van cuidar los votos", manifestó el precandidato.

Credenciales

"Se ha ido a cinco o seis elecciones con la misma ley que no es perfecta que tiene muchos problemas y, esa ley no obliga a ningún movimiento a presentar los listados de mesa, porque no lo hizo ni Manuel Zelaya cuando fue candidato a la presidencia, ni Xiomara Castro cuando fue candidata en las elecciones pasadas; y, ahora repentinamente salen con esa novedad que para mí es sospechosa", aseguró.

Por otra parte, expresó que "hay cosas que sacan de la manga: que cada movimiento tengamos una credencial, pero (que) Xiomara Castro tenga seis credenciales. Pero, a ninguno de nosotros se nos llamó para discutir ese tema”.

