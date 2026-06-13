Exportaciones de arneses tuvieron una caída interanual de $7.3 millones

Tegucigalpa, Honduras.- Pese al crecimiento que venían registrando, las exportaciones de partes eléctricas y equipo de transporte reflejaron una caída respecto a abril de 2025.

En tal sentido, el envío de arneses eléctricos hacia los Estados Unidos de América registró una disminución interanual de 7.3 millones de dólares, de acuerdo con un informe elaborado por el Banco Central de Honduras (BCH) al que tuvo acceso EL HERALDO.

El comportamiento a la baja en estos componentes es justificada por la autoridad monetaria hondureña "por la desaceleración de las ventas de vehículos en un contexto caracterizado por presiones inflacionarias derivadas de aranceles y de las tensiones geopolíticas a nivel global".

EL HERALDO informó que para inicios de 2026 la denominada como maquila electrónica sumó un alza de 1.3 millones de dólares en exportaciones, mientras que a febrero crecieron en $14.4 millones.

De apenas 3.6 millones de dólares fue el aumento de las ventas de arneses eléctricos al primer trimestre de este año y que fueron enviados a Nicaragua y México.

Al cierre de 2025 las exportaciones de las referidas piezas alcanzaron los 127.7 millones de dólares que implicaron un incremento del 8.9%.