Las pequeñas y medianas empresas pueden generar hasta ocho veces más retorno

San Pedro Sula, Honduras.- Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) representan una oportunidad estratégica para impulsar el crecimiento de bancos, fintechs e instituciones financieras en Latinoamérica, en un contexto marcado por la digitalización de los servicios y la expansión de los pagos electrónicos. El potencial de este segmento se refleja en el informe global The Multiplier Effect: Visa 2026 Small Business Banking Report, elaborado por Visa a partir de una encuesta a más de 5,600 propietarios de pequeñas empresas y entrevistas con líderes de banca para pymes en 17 mercados. El estudio señala que las relaciones financieras con estos negocios generan, en promedio, cinco veces más retorno que las vinculadas con clientes de banca de consumo a nivel global.

En los mercados latinoamericanos analizados, entre ellos Brasil, México, Colombia y Chile, el multiplicador alcanza aproximadamente ocho veces, lo que evidencia el atractivo de este segmento para las entidades financieras. La relevancia económica de las pymes también respalda esta oportunidad. En América Latina y el Caribe, las micro, pequeñas y medianas empresas representan alrededor del 99% del total de compañías y generan más del 60% del empleo formal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, estimaciones regionales señalan que existen alrededor de 93 millones de mipymes en América Latina, lo que confirma la magnitud de este segmento para el desarrollo económico, la inclusión financiera y la productividad. En los últimos años, el ecosistema financiero de Centroamérica y el Caribe ha vivido una transformación acelerada. La digitalización de los servicios, la expansión de los pagos electrónicos, el crecimiento de las fintechs y la adopción de nuevas tecnologías han cambiado la forma en que las personas y empresas administran, reciben, inmobiliario y realizan dinero. “Las PYMEs son uno de los segmentos más dinámicos y relevantes para el futuro financiero de Centroamérica y el Caribe”, afirmó Rodrigo Barros, vicepresidente de Productos para Visa Centroamérica y el Caribe.

El ejecutivo destacó que ofrecer pagos digitales, financiamiento y herramientas de gestión puede abrir nuevas oportunidades comerciales para las instituciones y contribuir a mejorar la productividad, la formalización y el crecimiento económico regional. Uno de los puntos de entrada para desarrollar estas relaciones son las tarjetas, que representan aproximadamente el 44% de los ingresos bancarios asociados a las pymes, según el estudio de Visa. Asimismo, las empresas que utilizan estos productos tienden a contratar el doble de servicios bancarios. A partir de estas relaciones, las entidades pueden ampliar su oferta hacia créditos, capital de trabajo, aceptación de pagos digitales, administración de liquidez y control de gastos, de acuerdo con la evolución de cada negocio. Otro desafío consiste en identificar a emprendedores que todavía utilizan cuentas personales y tarjetas de consumo para administrar sus operaciones. Reconocer estos perfiles permitiría ofrecer productos empresariales más adecuados y facilitar su incorporación al sistema financiero formal. Para aprovechar el potencial del mercado, Visa señala la importancia de utilizar datos transaccionales para comprender las necesidades de cada empresa y diseñar soluciones diferenciadas según su tamaño, actividad económica y madurez digital.