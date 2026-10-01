Banco LAFISE y Senprende, IHT, Injuve y Kolau convocan a Pymes a jornada de IA y creación web en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 1,000 Pymes en Tegucigalpa y San Pedro Sula y la presentación de sitios web de 50 municipalidades forman parte de la convocatoria realizada por el "Plan Nacional de IA y Comercio Electrónico", impulsado por Senprende, el Instituto Hondureño de Turismo, Kolau, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el Instituto de la Juventud, la Secretaría de Desarrollo Económico y Correos de Honduras (Honducor), con el apoyo de la Embajada de España.

La "Jornada Digital e IA PYME 2026—Semana Morazánica" tendrá lugar el lunes 5 de octubre en el Auditorio Central de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en Tegucigalpa y el martes 6 de octubre en la UTH de San Pedro Sula, en ambos casos de 9:00 a.m. a 12:00 m.

Durante la Jornada se realizará la presentación oficial de Banco LAFISE como aliado del Plan Nacional de IA y Comercio Electrónico, sumándose como entidad financiera a esta apuesta por impulsar la transformación digital de las Pymes hondureñas y facilitar su incorporación al comercio electrónico.