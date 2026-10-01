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Banco LAFISE y Senprende, IHT, Injuve y Kolau convocan a Pymes a jornada de IA y creación web en Honduras

La UTH acogerá el 5 y 6 de octubre la «Jornada Digital e IA PYME 2026—Semana Morazánica», la mayor jornada de creación web con IA, que incluirá la presentación de sitios web de Gobiernos Municipales, reconocimientos a Pymes y la incorporación oficial de Banco LAFISE al Plan Nacional de IA y Comercio Electrónico

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 16:50
Banco LAFISE y Senprende, IHT, Injuve y Kolau convocan a Pymes a jornada de IA y creación web en Honduras

Banco LAFISE se suma junto a Kolau, Senprende, IHT, Injuve y otras instituciones nacionales a la Jornada PYME Digital e IA 2026—Semana Morazánica

 Fotos: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 1,000 Pymes en Tegucigalpa y San Pedro Sula y la presentación de sitios web de 50 municipalidades forman parte de la convocatoria realizada por el "Plan Nacional de IA y Comercio Electrónico", impulsado por Senprende, el Instituto Hondureño de Turismo, Kolau, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, el Instituto de la Juventud, la Secretaría de Desarrollo Económico y Correos de Honduras (Honducor), con el apoyo de la Embajada de España.

La "Jornada Digital e IA PYME 2026—Semana Morazánica" tendrá lugar el lunes 5 de octubre en el Auditorio Central de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en Tegucigalpa y el martes 6 de octubre en la UTH de San Pedro Sula, en ambos casos de 9:00 a.m. a 12:00 m.

Durante la Jornada se realizará la presentación oficial de Banco LAFISE como aliado del Plan Nacional de IA y Comercio Electrónico, sumándose como entidad financiera a esta apuesta por impulsar la transformación digital de las Pymes hondureñas y facilitar su incorporación al comercio electrónico.

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“Para Banco LAFISE, acercarnos a las Pymes significa acompañarlas en cada etapa de su crecimiento. Esta alianza nos permite combinar transformación digital con soluciones financieras que contribuyan a fortalecer sus negocios, facilitar sus operaciones y abrirles nuevas oportunidades. Queremos que más empresarios hondureños encuentren en LAFISE un aliado para crecer, innovar y llevar sus empresas al siguiente nivel”, expresó Lizeth Rivas, vicegerente de Banca Jurídica de Banco LAFISE.

La segunda parte de la jornada tendrá un componente eminentemente práctico. A través de un taller gratuito, los participantes podrán crear y editar una página web profesional o tienda en línea utilizando inteligencia artificial, integrar un botón de pago y conocer más de diez herramientas digitales, incluyendo soluciones para comunicación, generación de contenidos y análisis de visitas.

"La celebración de esta jornada en Honduras es un testimonio activo del éxito del Plan lanzado junto al Gobierno y su transformación en un movimiento por el gran número de entidades locales aliadas. Es un honor co-impulsar esta iniciativa, que se ha convertido en la mayor del país para la digitalización Pyme, cuyo impacto nos llena de orgullo y satisfacción", afirma Danny Sánchez Mola, CEO y Fundador de Kolau.

La iniciativa tiene como meta incorporar al comercio electrónico asistido por inteligencia artificial a más de 10,000 Pymes cada año, fortaleciendo sus capacidades digitales y ampliando sus posibilidades de crecimiento.

Inscripción gratuita | Cupos limitados

Lunes 5 de octubre
Tegucigalpa: Auditorio Central UTH
Hora: 9am-12md

Registro: https://www.kolau.es/jornada-digital-ia-tegucigalpa

Martes 6 de octubre
San Pedro Sula: Auditorio Central UTH
Hora: 9am-12md

Registro: https://www.kolau.es/jornada-digital-ia

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Redacción web
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