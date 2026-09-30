Motomundo y Ultramotor fortalecen la seguridad vial con formación, prevención y mantenimiento

Tegucigalpa, Honduras-. Promover una movilidad más segura implica ir más allá de ofrecer soluciones de transporte. Bajo esta visión, Motomundo y Ultramotor mantienen una estrategia integral enfocada en la formación de motociclistas, el mantenimiento preventivo, la concientización y el desarrollo de alianzas que contribuyan a reducir los riesgos y accidentes en las vías de Honduras. Las acciones impulsadas por ambas empresas buscan acompañar al motociclista en diferentes etapas, desde aprender técnicas adecuadas de conducción hasta comprender la importancia de revisar periódicamente su motocicleta, utilizar equipo de protección certificado y adoptar comportamientos responsables al compartir las carreteras con otros usuarios.

Formación para conducir seguro

Uno de los pilares de esta estrategia es la Escuela de Manejo Yamaha (Yamaha Riding Academy, YRA), que funciona desde 2019 y se convirtió en la primera academia de manejo de motocicletas en Honduras. Además, es reconocida como un centro de referencia para la formación de motociclistas en Centroamérica y el Caribe. Desde su creación, la academia ha capacitado a 3,908 personas, mientras que, al corte de julio de 2026, 394 participantes habían recibido formación durante este año. El 25 % de los participantes son mujeres. Actualmente, la academia opera en Tegucigalpa y cuenta con cuatro instructores certificados. Para quienes deseen ampliar sus conocimientos y fortalecer sus habilidades al conducir una motocicleta, la Escuela de Manejo Yamaha (YRA) ofrece formación orientada a una conducción segura y responsable. Haz clic aquí para conocer más sobre el programa y haz clic aquí para agendar tu clase y formar parte de esta experiencia de aprendizaje y prevención vial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El programa tiene una duración total de 16 horas, distribuidas en 14 horas prácticas y dos teóricas, y combina cinco módulos teóricos virtuales con una charla presencial sobre conducción defensiva. Durante las prácticas se desarrollan ejercicios que simulan situaciones de las vías públicas, haciendo especial énfasis en el frenado y la anticipación de riesgos. La formación también busca generar conciencia sobre los riesgos, reforzar las técnicas de conducción defensiva, desarrollar las habilidades y confianza de los participantes y fomentar el mantenimiento adecuado de las motocicletas. El curso incluye el préstamo de motocicleta, formación teórica y práctica, así como equipo completo de protección —casco, guantes, pechera, rodilleras y coderas— y certificado de aprobación.

Prevención que recorre Honduras

La seguridad vial también depende de las condiciones de cada motocicleta. Por ello, Motomundo y Ultramotor realizan durante el año las jornadas Revs Caravan y Giras de Mantenimiento, acercando servicios gratuitos a los usuarios para promover la revisión periódica de sus unidades y reducir riesgos en carretera.

Entre enero y julio de 2026 se desarrollaron 22 jornadas: 10 correspondientes a Revs Caravan y 12 a las Giras de Mantenimiento. En conjunto, estas iniciativas atendieron gratuitamente 1,213 motocicletas: 624 mediante Revs Caravan y 589 a través de las Giras de Mantenimiento. Las jornadas incluyen servicios como cambio de aceite, lubricación y ajuste de cadena, lubricación de piezas móviles y calibración de llantas, medidas básicas de prevención que ayudan a conservar las motocicletas en mejores condiciones. El alcance territorial de estas acciones también permite acercar la prevención a diferentes puntos del país. Revs Caravan ha tenido presencia en ciudades como La Ceiba, San Pedro Sula, Tocoa, Danlí, Comayagua, Tegucigalpa y Juticalpa. Las Giras de Mantenimiento, por su parte, han llegado a puntos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Lempira, Olancho, Comayagua, Choluteca y El Paraíso, incluyendo localidades como Gracias, San Esteban, Siguatepeque, El Triunfo y San Marcos de Colón.

Una cultura vial para todos

Como complemento a la capacitación y el mantenimiento preventivo, Motomundo y Ultramotor impulsan desde julio de 2024 la campaña #TeQueremosBien, desarrollada en colaboración con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y la Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA). Su propósito es fortalecer la cultura de seguridad vial mediante una conducción segura y responsable que contribuya a reducir los accidentes de tránsito a nivel nacional.

La iniciativa promueve mensajes esenciales como respetar los límites de velocidad, utilizar cascos certificados y equipo adecuado de protección, incluyendo chumpas, botas y guantes. Asimismo, invita a respetar a los demás usuarios de las carreteras, atender las señales de tránsito y los puntos ciegos y utilizar correctamente los carriles. Otro componente de la campaña es generar conciencia sobre los riesgos de exceder los límites de velocidad o sobrepasar las habilidades propias de conducción, así como mantener una revisión mecánica regular de elementos como llantas, controles, luces, lubricantes, chasis y soportes.

“En Motomundo y Ultramotor creemos que la movilidad segura se construye todos los días, con formación, prevención y acompañamiento permanente a los motociclistas. Por eso impulsamos programas que no solo enseñan a conducir mejor, sino que también promueven el mantenimiento preventivo, el uso adecuado del equipo de protección y una mayor conciencia sobre la responsabilidad que compartimos en las vías”, expresó Karen Rojas, gerente de Mercadeo. Rojas agregó que cada motociclista capacitado y cada unidad revisada representan una oportunidad para fortalecer la cultura vial en Honduras, por lo que el compromiso es continuar trabajando junto con instituciones, aliados y comunidades para acercar herramientas prácticas que permitan una movilidad segura, responsable y preventiva. Con estas acciones, Motomundo y Ultramotor consolidan la formación, el mantenimiento preventivo, el equipo de protección certificado y la educación vial continua como pilares de su estrategia de prevención, acompañando a los usuarios y promoviendo una mayor responsabilidad entre todos los actores que comparten las vías del país.

Datos que reflejan impacto

Formación segura: Desde 2019, la Escuela de Manejo Yamaha (YRA) ha capacitado a 3,908 personas, brindando formación teórica y práctica para fortalecer las habilidades de conducción y promover una movilidad más segura y responsable entre los motociclistas.

Prevención en marcha: Motomundo y Ultramotor fortalecen el mantenimiento preventivo a través de Revs Caravan y las Giras de Mantenimiento, iniciativas que entre enero y julio de 2026 realizaron 22 jornadas y atendieron un total de 1,213 motocicletas.

Mayor alcance: Revs Caravan y las Giras de Mantenimiento han extendido sus acciones a diferentes ciudades y departamentos de Honduras, acercando servicios preventivos a motociclistas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Tocoa, Danlí, Comayagua, Juticalpa y otras localidades del país.