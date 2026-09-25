Davivienda fortalece el ecosistema de startups con la llegada de Espaciotec 2026 a Honduras

Tegucigalpa, Honduras-. Davivienda continúa fortaleciendo su apuesta por la innovación y el emprendimiento con la llegada a Honduras de Espaciotec 2026, una plataforma regional orientada a acompañar a startups y proyectos tecnológicos en etapas tempranas, brindándoles conocimientos y herramientas que les permitan convertir sus ideas en oportunidades de negocio. Esta edición marca un paso importante para la expansión regional de Espaciotec, iniciativa que nació en El Salvador y que acumula experiencia en el acompañamiento de emprendedores. Honduras recibe por primera vez el programa, conectando al talento local con expertos, metodologías, aliados estratégicos y espacios de intercambio. El programa contempla dos categorías de participación dirigidas tanto a proyectos que comienzan a desarrollar una idea con componente tecnológico como a emprendimientos que ya han avanzado en la construcción y validación de sus negocios.

De la idea a la ejecución

Uno de los expertos que acompaña esta edición es Lorenzo de Leo, inversionista internacional, emprendedor y especialista en innovación, startups y tecnologías emergentes, quien ha participado en más de 100 proyectos de innovación en Estados Unidos y Latinoamérica y ha cofundado más de 50 startups. De Leo, actual Managing Director de ENYA Ventures, ha acompañado las últimas cuatro ediciones de Espaciotec y participa como coach principal, apoyando la estructuración del programa educativo y liderando sesiones de entrenamiento y mentorías virtuales y presenciales. Durante su visita a Honduras desarrolló, además, una jornada intensiva enfocada en el pitch de los emprendimientos participantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para el inversionista, una de las principales diferencias entre una buena idea y una verdadera oportunidad de negocio se encuentra en la capacidad de ejecución. La pasión por una propuesta representa un punto de partida, pero debe complementarse con acciones que permitan demostrar su valor frente al mercado. “Una buena idea y la pasión por desarrollarla son el punto de partida, pero lo que realmente marca la diferencia es la ejecución. El emprendedor tiene que salir de su propia perspectiva, ponerse en los zapatos del usuario y entender si el mercado realmente encuentra valor en lo que está proponiendo. Espaciotec ayuda precisamente a dar esos primeros pasos, materializar las ideas y convertirlas en emprendimientos con bases más sólidas y oportunidades reales de crecimiento”, expresó Lorenzo de Leo.

A través de este acompañamiento, los participantes tienen la oportunidad de analizar sus proyectos desde una perspectiva práctica, identificar oportunidades y comprender que el desarrollo de una startup requiere no solamente una propuesta innovadora, sino también conocer las necesidades de sus potenciales clientes.

Validar antes de crecer

Espaciotec 2026 incorpora una metodología práctica que aborda áreas como Small to Big, MVP, Operación, Product Market Fit y Storytelling, además de sesiones con expertos internacionales, networking con actores clave del ecosistema, mesas de innovación, acompañamiento estratégico y un bootcamp especializado en levantamiento de capital. Uno de los aprendizajes centrales consiste en comprender el mercado antes de invertir recursos en el desarrollo o crecimiento de un producto. De acuerdo con De Leo, los emprendedores deben aprender a observar sus proyectos desde la perspectiva del usuario y preguntarse si la solución propuesta genera valor y responde a una demanda suficientemente amplia. Este proceso también resulta fundamental al desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP). El especialista identificó entre los errores frecuentes construir productos demasiado grandes desde el inicio, priorizar componentes que resultan más sencillos para el equipo en lugar de aquellos realmente útiles para el usuario y comenzar a desarrollar antes de validar la oportunidad existente en el mercado. La metodología busca que los participantes aprendan a avanzar de manera estratégica, utilizando la validación y la interacción con los usuarios como fuentes de información para fortalecer sus decisiones antes de entrar en etapas de mayor crecimiento.

De Honduras hacia nuevos mercados