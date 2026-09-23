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Puma Energy lanzó la promoción “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris y premia la lealtad de sus usuarios con 8 carros KIA

La promoción “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris continúa reconociendo la fidelidad de sus clientes y premiando su lealtad. Puma Energy ya realizó seis sorteos de vehículos y aún quedan dos grandes premios por entregar: un KIA Sonet y un KIA Tasman, ofreciendo más oportunidades para ganar.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 09:00
Puma Energy lanzó la promoción “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris y premia la lealtad de sus usuarios con 8 carros KIA

"Ahorrá y Ganá” con Puma Pris continúa brindando a los clientes oportunidades de ganar vehículos KIA, puntos Puma Pris y miles de premios instantáneos.

Tegucigalpa, Honduras-. La emoción de “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris continúa llegando a diferentes puntos de Honduras. Desde el inicio de la promoción, Puma Energy ha realizado seis sorteos de vehículos KIA, premiando a clientes de distintas zonas del país, mientras aún quedan dos grandes oportunidades de ganar: un KIA Sonet y un KIA Tasman.

La promoción inició con ocho vehículos KIA: siete KIA Sonet y un KIA Tasman, además de millones de puntos Puma Pris y miles de premios instantáneos para los consumidores.

Una ruta llena de ganadores

El recorrido comenzó el 14 de agosto, cuando se realizó el primer sorteo durante la inauguración de Puma Valle Escondido, en Tegucigalpa. El ganador fue José de Jesús Solórzano, quien recibió oficialmente el primer KIA Sonet de la promoción el 21 de agosto en la estación Puma La Quinta, en El Progreso, Yoro.

José de Jesús Solórzano, primer ganador de “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris, recibió oficialmente su KIA Sonet en la estación Puma La Quinta, en El Progreso, Yoro.

José de Jesús Solórzano, primer ganador de “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris, recibió oficialmente su KIA Sonet en la estación Puma La Quinta, en El Progreso, Yoro.

Ese mismo 21 de agosto se realizó el segundo sorteo, cuyo ganador fue Jony Flores. Su KIA Sonet fue entregado oficialmente el 28 de agosto en la estación Puma Nacaome, en el departamento de Valle.

Jony Flores, ganador del segundo sorteo de la promoción, recibió su KIA Sonet en la estación Puma Nacaome, en Valle, como parte de la ruta de premios de Puma Energy.

Jony Flores, ganador del segundo sorteo de la promoción, recibió su KIA Sonet en la estación Puma Nacaome, en Valle, como parte de la ruta de premios de Puma Energy.

El tercer sorteo, efectuado el 28 de agosto, tuvo como ganador a Armando Mendoza, quien recibió oficialmente su KIA Sonet el 4 de septiembre en la estación Puma Bella Vista, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Armando Mendoza, ganador del tercer sorteo, recibió oficialmente su KIA Sonet en la estación Puma Bella Vista, ubicada en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Armando Mendoza, ganador del tercer sorteo, recibió oficialmente su KIA Sonet en la estación Puma Bella Vista, ubicada en Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

La suerte continuó con Chany Vásquez, ganadora del cuarto sorteo, realizado el 4 de septiembre. Su KIA Sonet fue entregado el 11 de septiembre en la estación Puma San Juan Pueblo, en Atlántida.

Chany Vásquez fue la ganadora del cuarto sorteo de “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris y recibió su KIA Sonet en la estación Puma San Juan Pueblo, Atlántida.

Chany Vásquez fue la ganadora del cuarto sorteo de “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris y recibió su KIA Sonet en la estación Puma San Juan Pueblo, Atlántida.

Posteriormente, Raúl Maradiaga resultó ganador del quinto sorteo, celebrado el 11 de septiembre, y recibió oficialmente su KIA Sonet el 18 de septiembre en la estación Puma Panamericana, en Choluteca.

Raúl Maradiaga, ganador del quinto sorteo, recibió oficialmente su KIA Sonet en la estación Puma Panamericana, en Choluteca.

Raúl Maradiaga, ganador del quinto sorteo, recibió oficialmente su KIA Sonet en la estación Puma Panamericana, en Choluteca.

El sexto vehículo será entregado a Sergio Campos.

Más compras, más oportunidades

Participar en la promoción “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris es sumamente sencillo:

1. Regístrate en la aplicación de Puma Pris, realizá tus compras de combustible en estaciones Puma Energy o productos en tiendas de conveniencia Super 7 participantes a nivel nacional. Escaneá el código QR que te proporcionará el agente de servicio para registrar automáticamente tu participación.

2. Por cada L300 en consumo, acumulás una oportunidad adicional para participar por los carros KIA. ¡Mientras más compras realizás en estaciones Puma Energy y tiendas de conveniencia Super 7, más oportunidades tenés de ganar!

Paola Padilla, Marketing Manager de Puma Energy Honduras, destacó el compromiso de la compañía de continuar creando beneficios y experiencias de valor para sus clientes a través de iniciativas como “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris.

Paola Padilla, Marketing Manager de Puma Energy Honduras, destacó el compromiso de la compañía de continuar creando beneficios y experiencias de valor para sus clientes a través de iniciativas como “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris.

Duplicá tus oportunidades cuando:

· Realizás compras en tiendas de conveniencia Super 7.

· Comprás gasolina CLEANTEC Pro (Super con 95 octanos).

· Pagás desde la aplicación Puma Pris con cualquier tarjeta de crédito o débito.

Puma Energy continúa llevando la emoción de “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris a diferentes puntos de Honduras, premiando la preferencia de sus clientes con vehículos KIA y múltiples beneficios durante la promoción.

Puma Energy continúa llevando la emoción de “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris a diferentes puntos de Honduras, premiando la preferencia de sus clientes con vehículos KIA y múltiples beneficios durante la promoción.

Cuadruplicá tus oportunidades cuando:

· Pagás desde la aplicación Puma Pris utilizando tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida.

Dos premios esperan a sus ganadores

La promoción entra ahora en su etapa final y faltan dos sorteos. El próximo se realizará el viernes 25 de septiembre, donde se sorteará un KIA Sonet, y en el último sorteo, el tan esperado KIA Tasman.

El próximo sorteo será el 02 de octubre y podrá seguirse completamente en vivo a través de las redes sociales oficiales de Puma Energy Honduras en Facebook, YouTube e Instagram, donde los clientes también podrán conocer a los ganadores y todos los detalles de la promoción.

Con “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris, Puma Energy reafirma su compromiso de reconocer la preferencia de sus clientes y continuar ofreciendo beneficios y experiencias de valor en cada visita. La promoción cuenta con el respaldo de aliados estratégicos como KIA, Banco Atlántida, Super 7, Espresso Americano y Zambos.

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Redacción web
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