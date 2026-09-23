Puma Energy lanzó la promoción “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris y premia la lealtad de sus usuarios con 8 carros KIA

Tegucigalpa, Honduras-. La emoción de “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris continúa llegando a diferentes puntos de Honduras. Desde el inicio de la promoción, Puma Energy ha realizado seis sorteos de vehículos KIA, premiando a clientes de distintas zonas del país, mientras aún quedan dos grandes oportunidades de ganar: un KIA Sonet y un KIA Tasman. La promoción inició con ocho vehículos KIA: siete KIA Sonet y un KIA Tasman, además de millones de puntos Puma Pris y miles de premios instantáneos para los consumidores.

Una ruta llena de ganadores

El recorrido comenzó el 14 de agosto, cuando se realizó el primer sorteo durante la inauguración de Puma Valle Escondido, en Tegucigalpa. El ganador fue José de Jesús Solórzano, quien recibió oficialmente el primer KIA Sonet de la promoción el 21 de agosto en la estación Puma La Quinta, en El Progreso, Yoro.

Ese mismo 21 de agosto se realizó el segundo sorteo, cuyo ganador fue Jony Flores. Su KIA Sonet fue entregado oficialmente el 28 de agosto en la estación Puma Nacaome, en el departamento de Valle.

El tercer sorteo, efectuado el 28 de agosto, tuvo como ganador a Armando Mendoza, quien recibió oficialmente su KIA Sonet el 4 de septiembre en la estación Puma Bella Vista, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La suerte continuó con Chany Vásquez, ganadora del cuarto sorteo, realizado el 4 de septiembre. Su KIA Sonet fue entregado el 11 de septiembre en la estación Puma San Juan Pueblo, en Atlántida.

Posteriormente, Raúl Maradiaga resultó ganador del quinto sorteo, celebrado el 11 de septiembre, y recibió oficialmente su KIA Sonet el 18 de septiembre en la estación Puma Panamericana, en Choluteca.

El sexto vehículo será entregado a Sergio Campos.

Más compras, más oportunidades

Participar en la promoción “Ahorrá y Ganá” con Puma Pris es sumamente sencillo: 1. Regístrate en la aplicación de Puma Pris, realizá tus compras de combustible en estaciones Puma Energy o productos en tiendas de conveniencia Super 7 participantes a nivel nacional. Escaneá el código QR que te proporcionará el agente de servicio para registrar automáticamente tu participación. 2. Por cada L300 en consumo, acumulás una oportunidad adicional para participar por los carros KIA. ¡Mientras más compras realizás en estaciones Puma Energy y tiendas de conveniencia Super 7, más oportunidades tenés de ganar!

Duplicá tus oportunidades cuando:

· Realizás compras en tiendas de conveniencia Super 7. · Comprás gasolina CLEANTEC Pro (Super con 95 octanos). · Pagás desde la aplicación Puma Pris con cualquier tarjeta de crédito o débito.

Cuadruplicá tus oportunidades cuando:

· Pagás desde la aplicación Puma Pris utilizando tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida.

Dos premios esperan a sus ganadores