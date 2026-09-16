UTH fortalece vínculos educativos y culturales con la Embajada de EE. UU.

San Pedro Sula, Honduras.- Las relaciones entre instituciones educativas y representaciones diplomáticas pueden convertirse en espacios para compartir experiencias, generar acercamientos y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones. Siguiendo esta premisa, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) recibió en su campus de San Pedro Sula la visita de la Honorable Agregada Cultural Hermila Yifter, de la Embajada de los Estados Unidos de América en Honduras. El encuentro permitió acercar a ambas instituciones en torno a temas relacionados con la educación y la cultura, al tiempo que brindó a la representante diplomática la oportunidad de conocer de primera mano las instalaciones de la universidad y parte del entorno en el que desarrolla su labor académica.

La visita fue recibida por autoridades académicas y administrativas de UTH, entre ellas el rector general de UTH, Mae. Javier Mejía; la máster Emma Mejía Valladares, directora de Mercadeo Nacional; y el vicerrector académico, el padre José Mora, quienes acompañaron a la invitada durante su recorrido por el campus, junto con otros directores académicos de la institución.

Un acercamiento

Durante su visita, Hermila Yifter realizó un recorrido por el campus, donde conoció las instalaciones y pudo observar de cerca el espacio en el que la universidad desarrolla sus actividades de formación. Para UTH, recibir a una representante de la Embajada de los Estados Unidos representa una oportunidad para proyectar el trabajo que realiza desde sus campus y compartir la visión con la que busca contribuir a la formación de sus estudiantes.

Es importante destacar que la educación y la cultura constituyen dos áreas con capacidad para conectar comunidades y facilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y perspectivas.