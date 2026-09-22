Seguros LAFISE Honduras fortalece su presencia regional en el XXX Congreso Centroamericano de Aseguradores

San Pedro Sula, Honduras.- Seguros LAFISE Honduras participó en el XXX Congreso Centroamericano de Aseguradores, que se desarrolló del 20 al 23 de septiembre en San Pedro Sula, Honduras, reuniendo a líderes y representantes de la industria aseguradora de Centroamérica, Panamá y el Caribe.

Organizado por la Cámara Hondureña de Aseguradores (CAHDA), el Congreso constituye un espacio para compartir conocimiento, fortalecer alianzas y generar nuevas oportunidades de negocio entre aseguradoras, reaseguradoras, intermediarios, instituciones financieras, organismos reguladores, proveedores y otros actores estratégicos de la industria.

Leslie Araujo, directora ejecutiva de la Cámara Hondureña de Aseguradores, expresó, “Estamos contentos de recibir a más de 480 visitantes en nuestro país que vienen a reunirse con compañías de seguros y reaseguros para conectar, compartir y seguir fortaleciendo el sector asegurador de la región. Agradecemos también la participación de nuestros patrocinadores como Seguros LAFISE Honduras, quien ha patrocinado el programa de wellness y algunos otros espacios de nuestro congreso”. Como parte de su participación, Seguros LAFISE Honduras fue presentador de las experiencias Wellness, desarrolladas a primera hora de la mañana, creando un espacio orientado al bienestar y a iniciar las jornadas del Congreso desde una perspectiva diferente, cercana y experiencial.

La presencia de Seguros LAFISE Honduras se complementó con un stand diseñado como punto de encuentro y relacionamiento, donde los asistentes pudieron disfrutar de una experiencia de puros con un maestro torcedor, además de un espacio fotográfico especialmente acondicionado para generar interacción y recuerdos alrededor de la participación de la marca. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Para Seguros LAFISE Honduras, participar en espacios como el XXX Congreso Centroamericano de Aseguradores representa una oportunidad para fortalecer relaciones, intercambiar conocimiento y seguir construyendo una industria aseguradora cada vez más cercana, innovadora y preparada para responder a las nuevas necesidades de nuestros clientes. Hemos querido complementar nuestra presencia con experiencias que promuevan el bienestar y la conexión entre las personas, porque creemos que detrás de cada relación de negocio hay, ante todo, relaciones humanas”, expresó Gabriela Sierra Hoffman, gerente de Seguros LAFISE Honduras.

La participación en el Congreso permitió además a Seguros LAFISE Honduras fortalecer vínculos con actores clave del ecosistema asegurador regional. El encuentro contempla durante cuatro días la participación de ejecutivos de alto nivel, aseguradoras, reaseguradoras, brokers, instituciones financieras, organismos reguladores y proveedores de servicios, con espacios destinados al intercambio de experiencias, networking y generación de oportunidades. Con esta participación, Seguros LAFISE Honduras reafirma su compromiso de continuar generando valor más allá de sus productos y servicios, impulsando relaciones de largo plazo y una visión de seguros centrada en las personas, su bienestar y la construcción de confianza.