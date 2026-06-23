Tiendas en línea, nueva apuesta de las pymes hondureñas

Tegucigalpa, Honduras.- Tiendas en línea es una ambiciosa iniciativa que promueven en el país la empresa española Kolau de España y el Servicio para Emprendedores en Honduras (Senprende). El objetivo es que, cada año, más de 10,000 pequeñas y medianas empresas (pymes), así como emprendimientos, puedan crear gratis su tienda en línea con inteligencia artificial (IA). Además, las beneficiarias del programa conocerán 10 herramientas de inteligencia artificial para aumentar su productividad. “El propósito de este programa es que el 98% de empresas hondureñas, que son pequeñas y medianas, no desaparezcan; ahora con la IA tienen la mayor oportunidad de jugar en iguales condiciones hasta con las grandes empresas”, sostiene Danny Sánchez, CEO de Kolau, empresa que en la última década ha apoyado las pymes y emprendimientos nacionales. Añade que una empresa en línea se puede crear en un minuto con IA gratis. Asegura que miles de pequeñas y medianas empresas aún operan en el país en modo subsistencia, no obstante, ahora tienen la oportunidad de innovar con IA. “Con el acompañamiento, la formación y la inteligencia artificial, las empresas tendrán mejores condiciones para

competir, ya que no es lo mismo vender en Internet que vender en la calle”, dice el entrevistado.

Comercio electrónico

Danny Sánchez explica que el consumidor compra de manera diferente, ahora utiliza su teléfono móvil para la búsqueda de productos y servicios. “Ahora todo está a punta de clic y teléfono”, dice Sánchez, aunque reconoce que hay un fuerte segmento de la población que compra de manera tradicional, o sea en tiendas físicas o en la calle. Sin embargo, el CEO de Kolau sostiene que los comerciantes de los mercados capitalinos han mostrado interés en esta nueva herramienta para promocionar sus negocios. El lanzamiento del Plan Nacional de IA y Comercio Electrónico será este 29 de junio en la capital hondureña, la que estará a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el acompañamiento de la Embajada de España. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, se tiene la participación de varias secretarías de Estado, universidades, organizaciones empresariales, municipalidades y colegios profesionales.

Tiendas en línea