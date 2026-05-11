Sciarra: "Digitalización debe ser con inclusión; puede cambiarnos la vida"

Tegucigalpa, Honduras.- En su primera visita a Honduras pudo apreciar efervescencia y voluntad de las autoridades de instituciones del actual gobierno y miembros de la empresa privada de promover cambios.

Durante su estadía en el país sostuvo reuniones con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), incluyendo ejecutivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para compartir buenas prácticas al igual que lecciones aprendidas en diversas temáticas relacionadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes), productividad como también protección social que es catalogada clave para los emprendedores.

La líder del equipo de crecimiento inclusivo y finanzas sostenibles del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Rita Sciarra llegó al territorio hondureño y concedió una entrevista exclusiva a Dinero y Negocios (D&N) acerca de la importancia del ecosistema digital y digitalización en las pymes, el comportamiento regional de la inclusión financiera, entre otros asuntos vinculados.

A continuación las respuestas a las preguntas formuladas a la especialista del PNUD:

¿Cuáles fueron los planteamientos que hizo para mejorar el potencial en las pequeñas y medianas empresas?

Somos una región de baja productividad y alta informalidad y eso se refleja en Honduras, entonces nos preguntamos cómo podemos ir hacia más productividad y menos informalidad, eso nos plantearon las instancias de gobierno; lo que estamos impulsando es mirar al ecosistema productivo, dónde están esos nudos y basado hemos recomendado una serie de políticas públicas. Sugerimos tener sectores prioritarios y estratégicos tienen que tener una parte de productividad y de inclusión. Hay que analizar qué habilidades para el futuro necesitamos y una vez que hemos activado toda esa parte en el ecosistema pasamos a la parte de las pequeñas empresas que el empleo y productividad si tiene que estar conectado con la protección social.

Al ser las mipymes las principales creadoras de empleo en Honduras ¿Cuáles son los retos y nuevas oportunidades que tienen a nivel regional ante los efectos producidos por el conflicto bélico entre los Estados Unidos de América e Irán?

Tenemos una porción muy grande de población que podría verse más afectada y empobrecida por el alza de los precios que golpea a los más vulnerables. Un 30% de la población de América Latina no logra que en cada crisis baje a extrema pobreza; en la informalidad hemos encontrado muchísima innovación y en esta hemos visto como llega la informalidad más rápido, en momentos de crisis se encuentra mucha innovación y hay que entender cómo esa innovación la llevamos a la formalidad para que esa confianza de las pequeñas y medianas empresas puedan estar con el gobierno y cuando tengan que pagar impuestos vean una garantía de que esa democracia está dando un servicio por lo cual vale la pena.

¿Por qué es importante hoy en día el ecosistema digital en las microempresas?

Es importante por muchas razones, primero por la rapidez de que las pequeñas empresas se pueden conectar a servicios; la digitalización nos puede cambiar la vida, especialmente a los emprendedores.

¿Pueden los ecosistemas digitales reducir la pobreza e impulsar el desarrollo?

Lo pueden siempre si están hechos mirando las desigualdades, no es digitalización por digitalizar es digitalización con inclusión y en cada país donde vamos tenemos que ver la brecha que hay entre lo urbano y lo rural. En el PNUD tenemos una visión de integralidad.

¿Cuál es el comportamiento regional de la inclusión financiera y si considera hay avances en Honduras en este tema?

En la región hemos visto muchos avances en Brasil, Colombia, México han logrado mantener cartera digital con productos que van desde microseguros, microahorros, micropensiones. Hemos hecho un estudio de inclusión financiera y lo que hemos visto es que los latinoamericanos han empezado a planificarse mejor, se pide más el microahorro. Honduras tiene mucha tarea porque el 29% de la microempresa no accede a crédito formal, según el Banco Mundial hay una brecha de crédito de pymes estimada en 2,000 millones de dólares equivalente a menos del 10% del Producto Interno Bruto. Solo 7.5 de cada 10 mujeres no tiene una cuenta bancaria, por lo que hay un gran trabajo que hacer. Cuando queremos que un inversor venga y pueda invertir tenemos que estar no solo en un ecosistema empresarial seguro, sino también en un lugar donde la inversión sea segura, donde el ciudadano esté seguro y en un lugar donde podamos tener tranquilidad que la inversión pueda estar bien.