Bienes de la ENEE son blindados en el articulado de reformas eléctrica

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a la campaña sobre privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) impulsada por la oposición política, los bienes de la estatal son blindados bajo las reformas eléctrica que se encuentra en discusión en el Congreso Nacional (CN).

EL HERALDO revisó el dictamen de estas enmiendas a instrumentos jurídicos vigentes que concretarían de una vez por todas la escisión de la institución responsable de la producción, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el país desde 1957.

En el literal D del artículo dos concerniente a la protección de los bienes de la ENEE estipula que se declaran bienes de dominio público, inembargables, intransferibles e inalienables, de seguridad nacional y de interés social los predios, embalses, franjas de protección, instalaciones y zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas propiedad del organismo autónomo.

“Queda prohibida cualquier ocupación, invasión, asentamiento humano, cultivo o uso no autorizado en los predios, embalses, franjas de protección, instalaciones y zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas propiedad de la ENEE y sus subsidiarias”, añade el inciso de la referida disposición.

La central hidroeléctrica Francisco Morazán más conocida como El Cajón, el complejo Cañaveral-Río Lindo al igual que la represa Patuca III son algunos embalses administrados por la estatal eléctrica que seguirán siendo públicos y no pasarán a manos de terceros.

Luego de una amplia socialización con diversos sectores sociales por la comisión de energía del CN pasó en primer debate el dictamen contentivo del conjunto de reformas en materia eléctrica detalladas por este rotativo.

Las modificaciones no solo se limitan a dividir la ENEE en tres empresas (generación, transmisión y distribución), sino también crea un sistema de pago confiable hasta plantean beneficios, entre ellos la atracción de inversiones mediante reglas competitivas.

Cuatro organismos internacionales, en específico el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), incluyendo el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) respaldan los cambios promovidos desde el Poder Ejecutivo.

En un comunicado emitido por los entes multilaterales subrayaron que “estas acciones permitirán promover un sector más ordenado, moderno y transparente; diversificar la matriz energética, y fortalecer la seguridad y la estabilidad del suministro eléctrico en beneficio de hogares, empresas y la economía en su conjunto”.

Entretanto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) sugirió que el proceso de escisión de la estatal eléctrica debe ser acompañado de un plan financiero e incluir mecanismos efectivos para la reducción de pérdidas tanto técnicas como no técnicas.

De 18 artículos está compuesto el dictamen final de las referidas reformas que establecen modificaciones a 12 disposiciones del decreto 404-2013 contentivo de la Ley General de la Industria Eléctrica. Para la aprobación de estas enmiendas se requiere de mayoría simple, es decir 65 votos.