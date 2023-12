Yustin Arboleda envía mensaje navideño tras darle la 37 al Olimpia

Arboleda está por cumplir cuatro años como jugador del Albo y dejó claro que no quiere irse de la institución más ganadora del país.

“Cuando estás bien en un lugar donde te valoran, donde te tratan bien, donde tratan bien a la familia, yo pienso que es súper importante. Yo siempre lo he dicho, He tenido posibilidades de irme a otro lugar, a otro país, pero la verdad que creo que ese país me ha tratado muy bien, a mí y a mi familia. He logrado una estabilidad y yo creo que al final, yo siempre he dicho que mi familia está por encima de cualquier dinero, donde mi familia esté bien, yo voy a estar. Así que estoy contento por ello”, cerró.