¿Vuelve a Olimpia? Quioto habla de su futuro y posible regreso a la Selección

“La otra semana empiezo gimnasio para mantenerme y cuando ellos (Olimpia) inicien pretemporada, si me da tiempo, voy a entrenar con ellos”, manifestó.

Quioto señaló que no descarta iniciar pretemporada con el León mientras se mantiene a la espera de que se resuelva su futuro en el extranjero.

Romell Quioto desató mucha polémica luego de ser excluido de la Selección de Honduras para los partidos ante México tras ausentarse de la concentración para acudir a una fiesta en Roatán.

Pese a que no ha existido un nuevo acercamiento entre Reinaldo Rueda y Quioto, El Romántico levantó la mano para formar parte de la H en el duelo de repechaje ante Costa Rica en el mes de marzo.

“Ya para ese partido creo que voy a estar en forma y si el profesor decide tomarme en cuenta bienvenido sea. Yo he sido el jugador que siempre he levantado la mano, va a sonar bien feo, pero en los peores momentos cuando, muchos no querían venir, yo era el que estaba ahí”, sentenció.