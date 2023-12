Rueda palpita juego ante Islandia y revela que se tendrá otro amistoso

El DT cafetero sabe que no hay tiempo que perder y es por ello que la Bicolor ya tiene confirmado su primer amistoso contra Islandia el 17 de enero en Miami, Estados Unidos.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El año 2023 está llegando a su final, restan nueve días para decirle adiós, pero el fútbol en Honduras, bajo la planificación de Reinaldo Rueda , no se detiene.

Ahora estamos con jóvenes con talento. Llegó Luis Suárez, el profesor Pinto, el profesor Coito, estuvo “Bolillo” Gómez y Diego Vázquez. Cada uno aportando lo mejor de si. Algunos llevan dos o tres clasificatorias sin lograr la meta de clasificar a un Mundial. No está el porcentaje de jugadores en Europa. Cuando nosotros llegamos estaba Julio de León, David Suazo, Edgar Álvarez.

Después vino la transición del 2015. Conocemos lo que pasó a nivel mundial lo que pasó con FIFA y todas las federaciones involucradas. Vino todo un cambio generacional de directivos, nuevas estructuras. En Honduras deben mejorar las canchas, ha crecido la federación, por ejemplo “La Casa de la Selección” en Siguatepeque que tiene para las selecciones juveniles, algo sencillo, algo cómodo. Para la Selección Absoluta no tiene el estado ideal, se proyecta mejorar el estado de las canchas, una mejor sede de entreno, la parte logística ha mejorado, hay un gran profesionalismo. Todavía nos falta, nos podemos conformarnos ni ser mediocres, no creer que estamos en el mejor nivel y ese es el gran desafío que se pueda revertir en resultados para el fútbol hondureño.

Se ve otro fútbol en Honduras, porque han llegado excelentes entrenadores a los equipos tradicionales y los equipos que han estado en ese proceso de crecimiento y se ve equipos con buenos conceptos de juego. No se ha podido ratificar como el último logro de Honduras de Pedro Troglio con Olimpia, pero ese es el llamado, quizá ese mejoramiento que se observa en cuanto al concepto del juego, se ratifica en los últimos partidos cuando se enfrentan rivales de Concacaf, los cuales han crecido muchísimo como el caso de Panamá, Costa Rica.

Las que siempre fueron fuertes como Jamaica y que decir de los grandes con Canadá, Estados Unidos y México. La exigencia para Honduras es altísima, porque falta consolidar ese mejoramiento de la Liga, que tampoco es el óptimo. Mejorar mucho con respecto a este año como la salida prematura del Olimpia, equipos de Nicaragua. Guatemala ha crecido con el profesor Tena. Falta dar ese golpe de autoridad. Que los clubes hondureños se consoliden deportivamente, no solo ganar una vez.

¿A cuál equipo de Honduras se asemeja la dirección técnico de Reinaldo Rueda?

La continuidad, la estabilidad, el conocimiento que ha tenido Pedro Troglio con Olimpia, con una base importante para la Selección de Honduras hace que sea un soporte, que no es todavía no es el ideal. Olimpia tiene cinco jugadores de Selección Nacional, por algo tiene esa contundencia en la Liga Nacional, esa supremacía que marcó con rendimiento, quizá no despegó en el momento oportuno y por eso se quedó fuera de la Copa Centroamericana.Motagua tuvo inestabilidad, cambió tres veces de técnicos, eso influye bastante, pero la mayoría de los equipos intentan jugar bien al fútbol. La madurez de los jugadores es vital para entender esos comportamientos tácticos. Olimpia marca una diferencia grande y ha marcado una diferencia para frente a los equipos de la Liga Nacional.