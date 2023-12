Mango Sánchez celebra título del Olimpia y recuerda pasado en Motagua

“Estando en los equipos grandes se puede ganar mejores sueldos, todo está al día, la estructura de los equipos grandes es distinta, estoy feliz en Olimpia, espero seguir muchísimos años”.

Por último, “El Mango” recordó su paso por el Motagua, donde no le fue tan bien como actualmente con el Olimpia.

“Cuando salí de Motagua no me fui contento porque no tuve los minutos que hubiese querido, pero es parte del fútbol y uno como profesional solo le queda trabajar. Yo soy un tipo agradecido con la gente que me brindó trabajo en su momento como Motagua y estoy agradecido con ellos”, aseguró.