Carlos “Mango” Sánchez envía mensaje al Honduras Progreso y habla de su contrato con Olimpia

Los dirigidos por Pedro Troglio no tendrán actividad en la Liga Nacional debido a que se están jugando los repechajes, sin embargo, los jugadores no aflojan y se preparan de cara a la mejor etapa del campeonato.

“Es un equipo que le tengo mucho cariño porque jugué muchos años para El Progreso, es un equipo que le tengo mucho cariño, mucho respeto y bueno pues, el deseo es ese no (que no descienda). Creo que hicieron un gran partido (ante Real Sociedad) y pudieron quedarse con los tres puntos, pero no está nada escrito, falta el siguiente juego. Y el mensaje que le mando es que primero Dios puedan hacer las cosas bien el día domingo y puedan darle esa alegría a toda la gente de El Progreso de que puedan seguir en Primera División”.

“El profesor nos dice que espera nuestra máxima entrega como siempre, entrenarnos día a día, matarnos en los entrenamientos y bueno, pues ya después él decidirá quién es el que juegue”.

Su futuro y contrato

”Este torneo se me termina el contrato y no he pensado en eso. Me he enfatizado más en el cierre del torneo y en hacer las cosas bien. Trabajar y dar lo mejor de mí en la cancha, culminar con ese objetivo que es quedar campeón”.