¡Para la eternidad! Gabriel Araújo se tatúa la copa 37 del Olimpia

“Estamos en la historia, somos leyendas del Olimpia. Todos en Brasil me están viendo, soy leyenda de un equipo gigante de Honduras, no grande, es gigante. Se lo dedico todo a mi familia, mi hijo que está viéndome siempre”, fueron las palabras de Araújo a su familia en Brasil tras ganar la 37.

El sudamericano cerró diciendo que no quiere irse de Olimpia y desea quedarse mucho tiempo más: “No me quiero ir nunca, si me dicen 10 años, me quedo. Mamá y papá me disculpan, no regreso más ja, ja, ja”.