José Mario Pinto habla de su futuro ¿Se va del Olimpia?

Sus siete dianas guiaron al león a conquistar lo impensado frente al Motagua , el enconado rival que le opuso resistencia, pero que no pudo aguantar la tromba de ataque del cuadro merengue.

¿Sentiste que no fue de forma sufrida?

Se sabía que Motagua es un gran rival, ellos en la final de ida hicieron un gran partido, pero no aprovecharon su mejor momento. Nosotros estábamos convencidos que íbamos a ser campeones.

Un gran torneo, todo mundo te ha destacado

En lo personal fue un hermoso torneo que concluye con lo colectivo, porque es ser campeón, no hay nada mejor, siempre trato de dar lo mejor de mí, siempre lo he dicho, si no estás fino en un pase o algo, toca correr y trabajar fuerte.