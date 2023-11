Expertos sobre José Mario Pinto: “Hay cuatro jugadores adelante de él”

TEGUCIGALPA, HONDURAS-. La no presencia de José Mario Pinto sigue siendo un tema que abarca el entorno de la Selección de Honduras en la previa de los partidos frente a México, donde se juega el boleto directo a la Copa América 2024.

“No me sorprende. Si establecemos que Honduras está planeando manejar el juego a través de mantener el balón, o sea, la planificación va para un partido más directo y de contraataque. Pinto debe ser fijo en una convocatoria, si tu planteamiento se establece que llevarás el peso del juego y te toca crear fútbol. Si esta no es tu prioridad, pues entonces Pinto no es de tus fijos”, avisó Christian Santamaría, titular en el triunfo de Honduras sobre México por 2-1 en el Estadio Morazán en la eliminatoria de 1998.