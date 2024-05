Dos colectivos de Libre influyen en la administración del San Felipe

EL HERALDO le consultó a Zelaya cómo han tomado el ingreso de las nuevas autoridades del hospital, a lo que respondió que “tienen demasiada parsimonia, estos señores no arrancan, no les cae el 20 de que son autoridades. Nosotros como sindicato nos hemos acercado a ellos, hemos hecho propuestas, llegamos a acuerdos, pero no vemos nada”.

“Aquí todo mundo quiere mandar, aquí hay dos colectivos, uno pasa amenazando a los trabajadores si no los apoyan en lo que quieren, hay compañeros que hasta vienen llorando, eso provoca estrés y por eso no están desempeñando bien su trabajo de calidad”, manifestó la sindicalista.

Después de que los colectivos de Libre nuevamente exigieran la destitución del actual director y subdirector del Hospital San Felipe, la ministra de Salud, Carla Paredes, aseguró que ya no aceptará imposiciones para poner o quitar cargos en los centros hospitalarios.

“El problema del sindicato es que está imponiendo que pongan a las personas que ellos quieren en puestos claves. No se puede trabajar con alguien que no se confía, que no tenga las competencias, esto no es un tema que se tenga un color político”, manifestó Paredes