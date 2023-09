José Mario Pinto fuera; Rueda explica la razón de su falta

La H no hizo ningún reconocimiento, es más, la cancha no está a favor y el calor sofocante puede jugar un factor importante, algo que por muchas razones ha hecho pensar que no fue una buena decisión.

La elección era entre Michaell Chirinos y Pinto, algo que el maestro Rueda prefirió dejar a Chirinos en cancha, ya que, en palabras del entrenador, “(Michaell) trabajó muy bien y tenía un entreno y disposición espectacular”.

“En esa posición (volante) tenía a Luis (Palma) y Michaell; y José Mario había hecho un gran trabajo contra Guatemala y eso viene más descansado y para no irrespetarlo, para no llevarlo a la tribuna, para no, no llevarlo a pasear a Jamaica y perder 3 días de entreno con su club que puede mejorarle su nivel, por eso decidí que fuera a trabajar con su club”, informó Rueda de su decisión.

Sin duda, las decisiones tienen un porqué y lejos de perder el tiempo, Rueda tomó la decisión de que Pinto descansara para dar un mejor desempeño a futuro.