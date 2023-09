Beckeles habla sobre la Selección previo a los próximos partidos: “Honduras debe jugarse la vida”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque este fin de semana no habrá partidos de Liga Nacional de Honduras por causa de la doble fecha Fifa, los dirigidos por Pedro Troglio mantienen su mente en el torneo Apertura 2023. Este viernes Olimpia abrió sus puertas a los medios de prensa deportivo de cara al choque del león ante Lobos de la UPNFM, pero ese duelo está lejos en cuanto a fechas. Brayan Beckeles, defensor y caudillo del cuadro blanco, le dio un stop a la Liga Nacional y dio sus valoraciones del choque de Honduras ante Jamaica por Nations League.

El zaguero defensivo aseveró que no deben ponerle toda la presión a Luis Palma y argumentó que todos tiene que estar unidos para que las cosas salgan bien. Asimismo, habló de la salida de Ninrod Medina del Motagua, donde mencionó que espera que su exentrenador encuentre trabajo lo más pronto posible. ¿Qué dijo de Rueda?

Conferencia de prensa

Semana larga de descanso para mejorar en el torneo y mantener la cima

¡Vamos Honduras, olvídate de aquí (risas)! Se trabaja bien, tranquilo. Acá siempre ha sido así, apoyar hoy a los compañeros y la bomba que nos vamos a comer hoy que el preparador físico dejó ahí. El equipo en el torneo viene haciendo las cosas bien, estamos sacando los puntos y hemos hecho buenos partidos y los delanteros vienen haciendo los goles y los defensas mantener el cero en los partidos. ¿Vio el partido de Honduras ante Guatemala y qué espera hoy de “La H”? No vi el partido ante Guatemala, no tenía internet (entre risas). Hoy tienen que hacer un buen partido, pero los resultados no son de la noche a la mañana, sino que es ver el planteamiento, ver la forma de jugar, cómo se identifican con el profesor. A la misma vez este juego te puede dar la pauta con quién vas a pelear la eliminatoria para pelear un Mundial. Jamaica va a ser uno. Creo que el grupo está. La incorporación de Maynor, David y los jugadores que han llegado saben que es un Mundial y que deben jugarse la vida por eso.

¿Qué genera ser líderes con un partido menos en la tabla? Trabajamos el día a día, aquí siempre nos exigimos y lo que más no genera tranquilidad es que el equipo, encontrar la pauta de nuevo de lo que nos pide el profesor y por lo menos seguir manteniendo en primer lugar. Que los delanteros sigan haciendo goles para el equipo. ¿Por qué hay tanto escándalo cuando expulsan a Pedro Troglio?

Podés tener mil días buenos y un día malo, siempre van a hablar de lo malo, es parte de la vida. Igual, Dios te pone pruebas y te quita lo que no te conviene, pero te tiene una recompensa más grande a la vuelta, entonces, sí nos ha dolido la eliminación por la forma, hemos tenido 15 partidos y perdimos ese contra Real Estelí, nos costó. Es parte lo que se tiene que vivir, nosotros debemos abrir los ojos y darnos cuenta que por algo pasan las cosas, pero no nos podemos echar a morir ni a a pararle bola a las personas que no están aquí en el día a día. Siempre he dicho que la revancha en el fútbol es lo que viene al siguiente día, no lo que pasó, lo que pasó ya quedó. Nosotros debemos seguir para ganar el título al torneo, ya que solo eso nos queda.

¿Siente que la defensa ha bajado el nivel en comparación a otros torneos? Aquí la competencia es eso, me siento bien y tranquilo en el aspecto que jueguen Paz, Pablo Montes, Julián, ya muy pronto le puede tocar a “Papuchi”. A todos mundo le hacen gol, se lo hacen al Manchester City, Real Madrid, Barcelona, pero ver el punto de vista en que nosotros podamos ganar y acá es la defensa es todo, desde la defensa, delanteros, el equipo es compacto. Nosotros tratamos de manejar el cero, pero es importante ganar.

¿Cómos ves a Lobos, rival de Olimpia en la jornada siete? Lobos viene trabajando bien, mantiene una buena base trabajando juntos. Adelante tiene jugadores interesantes, pero me enfoco en cómo llegamos a los partidos. Al final, siempre respetamos a los rivales. ¿Qué te parece el cambio de DT del Motagua? No me meto en eso. Me da pesar porque a Ninrod Medina lo considero un amigo, lo aprecio a él y a su cuerpo técnico, compartí con ellos en el Vida, es un colega. Yo siempre he dicho que tienes que desearle el bien a los colegas, porque los resultados se van a dar tarde o temprano. Espero que Ninrod pueda encontrar pronto trabajo, porque son hondureños y son personas que uno aprecia.

¿Es positivo para la Selección por lo que Reinaldo Rueda logró en el pasado previo el duelo ante Jamaica? Lo acabo de decir: el pasado no importa, quedó en la historia, porque en el momento se clasificó al Mundial. Hoy es el presente, debe saber cómo es el camino, debe poner los jugadores correctos para que Honduras pueda ganar. Jamaica viene levantando su nivel, tiene buenos jugadores, pero siempre he dicho que si el jugador hondureño pone los huevos y corre lo que tiene que correr, siempre va a tener más posibilidades de ganar o sacar un resultado positivo. Hoy en día creo que Honduras tiene grandes jugadores, nadie gana de guapo, el único que gana de guapo jugando bonito es Messi, nosotros debemos jugar como se debe. ¿Ves a este grupo que tiene los huevos suficiente? Claro, a todos los conozco, todos están clarito y saben lo que buscan. Todo mundo tiene un mismo sueño, la selección es de todos y de ustedes también. ¿Qué opinión tiene del gran paso que dio Luis Palma? No solo es Palma, también es Deiby Flores y siempre he dicho, la selección no es de un solo jugador, debe entender que l Selección es del país entero. Hay muchos otros jugadores, el que juega en el Inter lo veo bien. No es de cargarle la presión a un solo jugador. Al final, todos deben poner su granito de arena y de luchar para que todos se vean bien. Todos son importantes, Andy será fundamental por su experiencia.