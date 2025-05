Barcelona brinda noticias sobre el futuro de Lamine Yamal y otra de sus figuras: ¿Siguen o se van?

Barcelona, España.- Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró que la renovación de Lamine Yamal "está hablada", aunque "no está firmada", pero "apunta a que irá bien", un acuerdo que se cerrará en cuanto el canterano azulgrana cumpla la mayoría de edad.

"Está todo hablado, pero no está firmado. No puedo decir que esté hecho, cuando no lo está. Apunta a que irá bien. Es (un jugador) excepcional, también como persona. Es muy del Barça, hemos visto su actitud. Está trabajando Deco en ello", dijo en una entrevista en TV3.