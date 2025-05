Fichajes: Cristiano recibe oferta, sorpresa con Messi y el Balón de Oro que suena en Real Madrid

Su contrato vence en diciembre y Messi no da pistas sobre su renovación en Inter Miami, todos quieren escuchar que va a seguir, pero Lionel no confirma todavía y dijo que "NO": "Es hora de ver si de verdad somos un equipo, en los momentos difíciles, porque cuando todo va bien es muy fácil, pero cuando llegan los momentos difíciles como ahora es cuando tenemos que estar más unidos que nunca. Toca ser un equipo de verdad y sacarlo adelante".