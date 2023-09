“Vamos a hacer un equipo mixto”: Reinaldo Rueda sobre el 11 de la Selección de Honduras ante Jamaica

Reinaldo Rueda también explicó el por qué decidió no contar con José Mario Pinto, jugador del Olimpia, en este duelo ante Jamaica.

“Son las ironías de la vida, las cosas que nos pasan a nosotros, por las características del partido y por lo que pudo mostrar José Mario antes de llegar al partido contra Guatemala y después del partido contra Guatemala, y perder a Yeison y perder a Chirinos en la misma posición, y despacho a Mario Pinto. Pero desafecto a Pinto antes de que se malogre Michaell, son los momentos que no entiende uno”, dijo.

“Yo tenía una leve sospecha de que Michaell (Chirinos) venía con una situación de Costa Rica, pero entrenó bien y lo hizo muy espectacular, una gran disposición y por eso sacrifiqué a José Mario, porque tenía en esa posición a Luis, a Michaell Chirinos; ya José Mario había hecho un gran trabajo ante Guatemala y estos venían más descansados y para no irrespetarlo y no llevarlo a la tribuna, no llevarlo a pasear a Jamaica, no hacerlo perder tres días de entreno con su club y mejorar su nivel, por eso decidí que se fuera a trabajar con su club”, agregó.