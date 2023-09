Neymar dice que no está en plenitud física para debut de Brasil

“No es la primera vez que soy convocado a la selección estando en esa forma. Hace algunos años sucedió lo mismo y jugué los 90 minutos (...) No hay misterio para jugar fútbol independientemente del tiempo en que uno haya estado parado. Siempre sabrás jugar, es como montar bicicleta”, agregó.

BELÉM, BRASIL.- El astro brasileño Neymar dijo este jueves que no está en plenitud física , pero aseguró que eso no significa que se vaya a ausentar del choque del viernes contra Bolivia, en el estreno de Brasil en las clasificatorias sudamericanas hacia el Mundial de 2026 .

“No veo las palabras de Jesus como malas, sino como una forma de cuidar a su jugador. Iba a disputar el último partido del club (el viernes pasado), pero recibí un golpe en el entrenamiento y él mismo me dejó fuera del juego para que viniera a la selección”, explicó.

El atacante, de 31 años, no ha debutado con su nuevo equipo, el Al-Hilal saudí, adonde llegó a mediados de agosto desde el París Saint-Germain. El entrenador de su club, el portugués Jorge Jesus, puso en duda su presencia con Brasil debido a que sufría una “pequeña lesión”.

“Diniz hace un trabajo completamente diferente de todo lo que he visto. Es otro tipo de fútbol, tiene una mentalidad muy distinta a la de los entrenadores que he tenido. Los otros técnicos hacían básicamente las mismas cosas, Diniz no: le gusta reinventar el fútbol. Es un tipo muy interesante”, afirmó.