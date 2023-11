Andy Nájar, listo para el Honduras-México, habla sobre su futuro

"Sí, desde que llegó el profesor Rueda se ha visto el cambio de mentalidad de los compañeros y se ha reflejado en los últimos partidos que hemos jugado y no podemos discriminar a las selecciones que han venido creciendo como Cuba, son buenas selecciones a las que se les tiene que ganar sí o sí. Uno necesita ganarle a selecciones así para tomar confianza".

¿Te miras jugando en Olimpia?, le consultaron a Andy y contestó: "Sí, yo siempre lo he dicho que sí me veo jugando en Olimpia en un futuro, espero que sea pronto o después. Se que tengo las puertas abiertas en Olimpia".

"Me sentí muy bien, contento y feliz la verdad. Desde el primer momento que llegué, que me puse la camisa, sentí esa motivación y ese sueño que lo hice realidad, desde pequeño siempre quise jugar en Olimpia, vamos a ver que pasa más adelante", finalizó.

También se refirió al Olimpia y a esa posibilidad de jugar con el Rey de Copas de Honduras, equipo con el que ha estado entrenando desde hace varios días para no perder el ritmo luego de finalizar su vínculo en la MLS. No oculta lo que le gustaría.

Reveló que el entrenador argentino del León, Pedro Troglio, le pregunto si se quería quedar ya en el equipo. "Pedro muy contento, incluso me preguntó si me quería quedar ya. Yo le dije que vamos a ver que pasa, uno tiene planes, yo no lo descarto"

Por último, Nájar cerró diciendo que sino logra quedarse jugando en el extranjero vestirá con los colores del Olimpia. "Ese será mi destino", soltó.