Rueda destapa "engaño" a Quioto en Arabia y opina sobre Honduras: "No somos Alemania o Portugal"

Tegucigalpa, Honduras.- "Si yo no pongo a Romell, si yo no pongo a Palma, si yo no pongo a Anthony, ¿cuándo lo voy a poner?". Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección de Honduras, dejó claro que las decisiones en su equipo no son fáciles y que, a pesar de las críticas, la continuidad de ciertos jugadores es crucial para el futuro inmediato. A tan solo horas del partido ante Antigua y Barbuda, que definirá la primera posición del grupo y asegurará el paso a la última fase de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, Rueda habló de las dificultades que enfrentan sus jugadores, muchos de los cuales no tienen la continuidad necesaria para mantener su nivel de forma constante.

Reinaldo Rueda destacó la crítica constante que recibe la Bicolor, comparando las redes sociales con un "pan" fácil de comer. "Los que hablan de las redes, mi respeto, pero es muy fácil, es muy fácil", subrayó el DT de Honduras. El entrenador cafetero abordó la falta de eficacia que ha afectado a su equipo, una constante en los últimos partidos. "Es afinar eso, es llenarlo de confianza", señaló, explicando que las fallas en la definición no son un misterio, sino el resultado de la falta de ritmo de varios jugadores clave, como 'Choco' Lozano, Luis Palma y Romell Quioto.

DECLARACIONES DE RUEDA

Luego de ya pasadas algunas horas y hacer un entrenamiento aquí en Honduras, y ya más en frío, ¿qué ha platicado con los muchachos a corregir de inmediato luego de lo que sucedió en Islas Caimán? Bueno, sí, ustedes saben que después de cada juego se hace la revisión, se hace la retroalimentación, se evalúa, los jugadores participan, muy positivo, todo lo que se realizó en Ilas Caimán, conscientes de que tuvimos al frente un rival difícil, un rival que nos exigió bastante, y creo que durante el trámite del juego se pudo observar eso, que no fue fácil descifrar por todo lo que nos exigió el rival, y todas las condiciones de este juego, creo que es importante mejorar en la eficacia. La eficacia creo que, por ahí los jugadores hablaron de un concepto muy claro de lo que es la finalización, porque se encontró el juego, se sometió al rival, se tuvo muy buenas llegadas, pero faltó esa situación de poder descifrar el juego antes y evitar que el rival se tomara confianza, para que quizás hubiera sido otro resultado. El tema de la eficacia, la definición, ¿cómo se puede mejorar, profe, en tan poco tiempo, y también, ¿a qué atribuye usted la falta de definición de parte del equipo? Mire, esto es muy sencillo, esto es muy sencillo, usted ve que, por ejemplo, el caso, normalmente en todo equipo, todos están facultados para hacer goles, pero si nosotros hacemos una revisión, en la segunda evaluación, por ejemplo, a ver, yo miro por aquí, ¿qué se me hizo? Por ejemplo, los tres hombres de frente de ataque, sí, a todos los que tuvieron las situaciones de gol, ¿verdad? Anthony Lozano, su último partido de 90 minutos fue el 29 de enero, a febrero, a marzo, a abril, a mayo, no contemos los días de junio, el último partido de 90 minutos fue el 29 de enero, el 20 de abril hizo 10 minutos, después se lesionó, se lesionó, recuperación, recuperación, después vino vacaciones y ahora llegó la pre-temporada, Luis Palma, el 2 de abril hizo 81 minutos, y el 11 de mayo hizo 62 minutos, Romell Quioto, se acuerda que vino en marzo, se fue, tuvo dificultades, el 6 de mayo hizo 90 minutos, de 6 de mayo a 6 de junio, un mes completo sin jugar 90 minutos, el 12 de mayo hizo 46 minutos, ustedes vieron que Romell tenía supuestamente una cláusula en su contrato, donde si él hacía determinado número de goles, le pagaban un bono especial, entonces ese equipo como que ha eliminado, como no clasificó, como me parece que hasta descendía, el argumento era que no lo pusieran más a jugar, para que él no pudiera cobrar el bono, entonces miren, los 3 hombres de ataque, Anthony 4 meses, Palma, casi un mes y pico, desde abril, desde el 2 de abril al 6 de junio dos meses, y Quioto, un mes, sin jugar, entonces dice, ¿a qué se debe entonces la falta de fine? cuando un jugador juega 10, 15, 20 partidos seguidos, está fino, o está enrachado, nosotros no tenemos esos goleadores, no tenemos jugadores con continuidad, por múltiples razones, y el cerebro, el sistema nervioso, la forma deportiva es perfecta, son seres humanos que juegan al fútbol, son seres humanos que hay que ahora, tratar de afinarlos para lo que se nos viene, el esfuerzo que hicieron frente a la Caimán altísimo, y la Caimán venía a jugar con Bermuda, ¿ustedes vieron lo que le pasó a Isla Caimán? ¿vieron lo que le pasó a Isla Caimán? Isla Caimán salió de Isla Caimán a Miami, el vuelo no salió, iban a salir, los tuvieron que regresar, tuvieron que ir de Miami y viajar al otro día, ¿ustedes saben de Miami a Bermuda cuántas horas hay? 4 horas, con todo, llegaron tardísimo, y ahí los muchachos se cayeron, y por eso el resultado, que si uno dice, si Bermuda le hizo 5, con Bermuda le hace 10, pero este es fútbol, y los nuestros estábamos combinando algunos jugadores que vienen con ritmo, otros que no vienen, pero que los necesitamos para el futuro inmediato, si yo no pongo a Romell, si yo no pongo a Palma, si yo no pongo a Anthony, ¿cuándo lo voy a poner? A eso se debe que quizás no tuvimos finos para finalizar, porque esto no tiene misterio, es así. ¿Qué tan difícil es para usted manejar el grupo por lo menos en ese ámbito, y la parte mental de estos jugadores para que la crítica externa no les afecte al momento de ir al terreno de las acciones? Bueno, creo que eso es quizás de las situaciones en que ustedes me pudieran ayudar, porque a veces uno se pone a pensar, yo les decía a ustedes, en estos días los felicitaba en la conferencia que hicimos en la federación, porque o ustedes copian a las redes o las redes las copian a ustedes, o las redes las van a hacer desaparecer a ustedes, porque si ustedes multiplican lo de las redes, imagínense, ¿quiénes son los de las redes?, ¿gente con la formación de ustedes?, ¿con la trayectoria de ustedes?, ¿con el sacrificio de ustedes?, ¿con la vocación de ustedes? no le podemos hacer caso a las redes. Los que hablan de las redes, mi respeto, pero es muy fácil, es muy fácil. Entonces, ser conscientes de dónde estamos, en qué momento estamos, que tenemos, como les he pedido desde el comienzo, respaldarlo, quererlo, respaldarlo, vamos a, seguro que vamos a fallar, que nos vamos a equivocar, pero yo creo que los ruedas tienen esa valentía, tienen esa valentía de representar la selección nacional, de ponerse en la camioneta de los jurados, y hay que ser valientes y soportar, tener carácter para salir a enfrentar a su país, y soportar lo que hoy en día se mueve, todo lo que hoy en día se mueve. Hay que tener esa valentía, hay que tener ese control mental para sobreponerse a eso, y salir igual a enfrentar el desafío que se tiene. ¿Hoy qué más se le ocupa, profe, con este grupo? Ya se logró la clasificación a esta siguiente fase, pero ¿hoy qué más siente usted, qué es lo que más se debe de ocupar? Pensando que ya a la vuelta tenemos Copa Oro. Sí, yo creo que todos queremos que la selección juegue no sé si mejor o que sea más eficaz, creo que es la eficacia, creo que por ahí pasa la contundencia para descifrar los partidos, porque si la selección, por ejemplo, según los estadígrafos, llegó 31 ocasiones en ese partido, salió figura el arquero de Isla Calimán, de las 31 fueron 12 tiros al arco, y de los 12 tiros al arco fueron 6 o 7 claras que el arquero controló. Es afinar eso, es llenarlo de confianza, que es lo que no se entrena, que eso se juega, se juega, se juega, se juega con 10, con 12, con 15 partidos, 20 partidos a seguir. Ustedes ven que el mismo Vález y Vega viene de hace un mes que Maratón salió de competencia, que Montagu hace dos o tres semanas salió de competencia, que por ahí los últimos de competencia fueron los de la Olimpia, que son unas por otras, pero ahora lo que queremos es tomar confianza, tomar confianza, creer en ellos, no es fácil con todo el entorno que tenemos de sacrificismo, de incredulidad, de crueldad, de crítica, como decía el colega, que son unos panes, que son unos duros, que son unos troncos, que son unas piedras, que no esto, que lo otro. Hay que sobreponerse a eso, o sea, prepararse para lo mejor, queremos prepararnos para lo mejor y ojalá que lo podamos lograr, pero es lograr que el equipo tenga que estos partidos nos sirvan para reencontrarnos otra vez después de dos meses. Desde marzo no nos reunimos, vamos a abrir en mayo estos primeros días y que nos encontremos y que se tomen confianza entre nosotros.