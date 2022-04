Última jornada definirá descendido y último cupo de repechaje de Liga Nacional: Estos son los cruces

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El descendido, el último cupo para el repechaje y el ganador de las vueltas son los inflamables que harán que la última jornada de la Liga Nacional esté ardiendo en el final de las vueltas que definirá todo anterior.

Las vueltas regulares de la Liga Nacional ya está en su última jornada que se disputará el próximo sábado con todos los partidos al mismo tiempo.



Pero lo que hará que las llamas sean ardientes es el equipo que descenderá, que de momento es el Platense que está fuera, pero gracias a que este elenco acusó a Real Sociedad y Honduras de El Progreso de incumplir el protocolo antes del inicio del Clausura.

Ante esto, se está a la espera de una resolución para determinar si estos elencos perderán seis puntos por incumplimiento. El miércoles darán el fallo las autoridades deportivas.



Ganador de las vueltas

Entre otros ingredientes que le ponen el toque a esta última jornada, está el ganador de las vueltas que se disputa entre Real España (34) y Olimpia (32), sin tomar en cuenta de que los sampedranos están con un partido menos ante Marathón que se jugará el próximo miércoles.

Sólo un tropiezo de los aurinegros permitirían que los Albos se entronen en el primer sitio.

Repesca

Motagua (25) cuarto lugar y Platense (23) quinto, son los elencos que de momento están en zona de repechaje, pero a la espera de la jornada 18 porque cualquier tropiezo los puede dejar fuera.

Y los candidatos para estar en estas plazas son: Vida (22) sexto, Maratnón (20) séptimo, y Honduras de El Progreso (20) octavo.

Ante las variantes, que ya están, se le suma a que el conjunto verde tiene un partido menos ante Real España y de ganarlo ingresaría a esta zona.



Los cruces

Real España vs. Vida

UPN vs. Marathón

Victoria vs. Olimpia

Honduras de El Progreso vs. Platense

Motagua vs. Real Sociedad

Así estarán los cruces en esta jornada. Los estadios y horas se confirmarán en los próximos días.