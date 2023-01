Roger Schmidt carga contra el Chelsea por “volver loco” a Enzo Fernández

LISBOA, PORTUGAL.- El entrenador del Benfica, el alemán Roger Schmidt, se mostró molesto este jueves por las tentativas del Chelsea para fichar al internacional argentino campeón del mundo Enzo Fernández, que tiene una cláusula de rescisión de contrato de 120 millones de euros.

“Hay un club que quiere a nuestro jugador. Sabe que no queremos venderlo y que no puede ficharlo si no paga la cláusula. Es una situación muy clara”, declaró el técnico de 55 años, al ser consultado en conferencia de prensa sobre el tema.

“Lo que hace el club que quiere fichar a Enzo es irrespetuoso hacia todos nosotros en el Benfica y no puedo aceptarlo. Vuelve loco al jugador, pretende que él pague la cláusula y más tarde negociar. Creo que esto no es lo que se considera una buena relación entre los clubes”, añadió.