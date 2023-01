Kun Agüero revela el regaño que le dio Messi durante el festejo de Argentina

“Bebí mucho y no comí. Fuimos campeones del mundo. Si me llega a pasar que sea ahí, pero Leo (Messi) se enojó y me dijo ‘pará’. ¿Cómo? ¡Somos campeones del mundo!”, inició relatando el exfutbolista.

El Kun habló de las dolencias que le dejó cargar en hombros a Messi durante la vuelta olímpica en el estadio Icónico de Lusail.

“’Pesa’, dije. Me dolía mucho la espalda. Moví los hombros para que saltara, pero me empezaron a dar pinchazos en la espalda. En un momento no pude soportarlo más. Ni siquiera podía darme la vuelta. Si me daba la vuelta, terminaría en un hospital”, apuntó.

“Él se dio cuenta, porque en un momento lo miré y me entendió. Todo bien, sos campeón del mundo, pero me estás rompiendo la espalda. Ahí bajó y ya está”, agregó de forma jocosa Agüero.

DE INTERÉS: ¿Y Mbappé? Así recibió el PSG a Messi tras ganar el Mundial con Argentina