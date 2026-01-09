Liga de Ascenso de Honduras define fecha de inicio y calendario para Clausura 2026

San Pedro Sula, Honduras.- Se viene una nueva aventura, un nuevo reto, todos luchando por un mismo objetivo en el torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional del Ascenso.

Se ha definido la fecha de inicio de este nuevo campeonato en el que se conocerá un nuevo campeón o también se podría repetir y así conocer el que asciende a la primera división del balompié catracho.

El Estrella Roja, actual campeón de la segunda división del fútbol de Honduras, es el equipo defensor, quien de volver a coronarse ascendería directo a primera, de no ser así, tendrá que enfrentarse al monarca del Clausura 2026.

El calendario ya está definido, al menos de la primera vuelta, día y horario de cada uno de los partidos divididos en los seis grupos que hay en esta división.

Todo dará por aperturado el viernes seis de febrero con los choques entre el Arsenal SAO vs Meluca en Cantarranas a las 3:30 de la tarde y el de Subirana FC ante el Parrillas One en Santa Bárbara a las 7:00 PM y Gimnástico vs San Rafael en Tegucigalpa a las 8:00 PM.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Luego los partidos seguirán el sábado siete y domingo ocho del mismo mes, donde todos aspiran con quedarse con el título y acercarse a primera división.

-- Jornada 1 --

Viernes 6

Subirana vrs Parrillas One 7:00 PM

Estrella Roja vrs Hondupino 7:00 PM

Gimnástico vrs San Rafael 8:00 PM

Sábado 7

Estrella FC vrs Tela FC 3:00 PM

Arsenal SAO vrs Meluca FC 3:30 PM

Cuervos FC vrs Esperanzano 4:00 PM

Marcala JR vrs Real Tegus 4:00 PM

FAS vrs Piratas FC 4:00 PM

Social Sol vrs Roma FC - 7:00 PM

Honduras vrs Atlético Junior 7:00 PM

Leones HT6 vrs Brasilia 7:00 PM

Domingo 8

Olimpia vrs San Juan 2:00 PM

AFFI Academia vrs Independiente 2:00 PM

Real Sociedad vrs Boca Junior 3:00 PM

Sampdoria vrs Juventus 3:00 PM

Santa Rosa vrs Vida 3:00 PM

Savio vrs Cruz Azul Opoa 3:00 PM