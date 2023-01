“Termina un año que jamás podré olvidar”: el mensaje con el que Messi despidió el 2022

A través de su cuenta de Instagram, el crack del PSG y la Albiceleste remarcó que culminaba un año que jamás podría olvidar, agradeciendo siempre a todos los que lo apoyaron.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, comenzó diciendo el 10.

Asimismo, Messi hasta tuvo tiempo de acordarse del Barcelona y de los aficionados que lo respaldan en diferentes partes del mundo.