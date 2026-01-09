Jeaustin Campos habla del VAR en Liga Nacional, título de Olimpia y fichajes de Real España

Campos explicó que con los nuevos jugadores, el club ha ganado más alternativas, especialmente en la zona ofensiva, lo que permitirá una mayor competencia interna y un crecimiento integral del equipo. Además, valoró la experiencia y las características de los fichajes , así como la capacidad de los juveniles para contribuir al rendimiento colectivo.

San Pedro Sula, Honduras .- Jeaustin Campos, entrenador de Real España , charló con Diario El Heraldo donde se mostró optimista y confiado de cara al inicio del torneo Clausura y a la participación del equipo en la Liga de Campeones de CONCACAF, destacando la reciente llegada de refuerzos que fortalecen al plantel.

El estratega también abordó otros temas importantes durante la entrevista, como la necesidad de implementar el sistema de VAR en el fútbol hondureño para reducir errores arbitrales y hacer el juego más justo. Asimismo, Campos reflexionó sobre el camino de los equipos sampedranos para alcanzar títulos, resaltando la importancia de la experiencia y la construcción de un proyecto sólido.

Mencionas el caso de Exon Arzú, ¿también será parte de este plantel de Real España? Ya está entrenando, ahora jugó con nosotros, viene entrenando toda la semana y jugó. Ahora lo hizo bastante bien, igual con Anthony. Son dos jugadores que tienen velocidad, tienen técnica. A César Romero lo probamos por dentro como un falso nueve, también nos gustó y anotó dos veces. Rescatando a algunos que también tuvieron lesiones el torneo anterior, que no estuvieron en su buen nivel, y eso va a crecer la competencia. Eso es lo que todo entrenador y todo club quiere: que haya buena competencia por puesto y que eso eleve el rendimiento colectivo del equipo, con miras a lo que se viene, que son las primeras jornadas más el torneo de CONCACAF, y llegar a punto, por supuesto.

¿Qué nos puede decir de los nuevos refuerzos? Ritaco, Capelluto, Sayago. ¿Qué nos puede adelantar de las características de estos jugadores? Para nosotros lo más importante, que fue lo que conversamos y siendo congruentes con lo que pasó el torneo anterior, es que tenemos unas alternativas más de peso. Antes de medio campo para arriba teníamos cuatro o cinco jugadores y ahora tenemos más. Los que mencionaste, salvo Capeluto, son de medio campo para arriba, y después el caso de Anthony García, que se viene a incorporar, de Exon Arzú, que son jugadores que también nos van a dar, no porque antes no los teníamos, pero sí nos van a dar esa dosis de experiencia, de bagaje, de colmillo, si se quiere, para que tengamos un equipo mucho más competitivo en el sentido de experiencia, sobre todo, insisto, de medio campo para adelante.

Profe, una nueva temporada, nuevos objetivos y con un nuevo plantel L​​​​a verdad que bastante contentos. Ya los chicos que se han incorporado, más algunos jóvenes también. Hemos estado trabajando bastante bien estos partidos, pues obviamente la idea es que se vayan acoplando poco a poco.

¿Qué le hace falta a los equipos sampedranos para poder lograr un título? Real España subió a la final, ahora le tocó a Marathón, Olimpia sigue reinando en Honduras. ¿Qué le hace falta a los sampedranos para poder dar ese golpe de autoridad sobre la mesa?

Yo lo he comentado. Los equipos como Olimpia o Motagua han tenido muy buenos torneos desde hace cinco años, han repartido prácticamente los torneos y han sido prácticamente los mismos jugadores. Entonces, obviamente, tienen un bagaje, que es lo que conversamos ahora. Tienen una experiencia para jugar este tipo de partidos, de repente son solventes en su fútbol o tienen individualidades con muchísima experiencia para jugar estas finales que nosotros o que los demás equipos no hemos tenido. Entonces, como lo he dicho siempre, la experiencia, el colmillo, el bagaje en finales, en partidos definitivos, ese colmillo y esa experiencia no se compra en la farmacia. ¿Cómo se adquiere? Bueno, se adquiere precisamente pasando por las etapas en las que estamos pasando nosotros y Marathón también acaba de pasar.

Las horas finales, las horas de fútbol, la única manera es, como decía yo, aumentando el presupuesto e igualarnos a ellos, porque la experiencia cuesta dinero, o tener un proyecto donde estemos peleando finales hasta que ya tengamos la experiencia necesaria para jugar este tipo de partidos y jugarles. Creo que, por lo menos nosotros, cada vez estamos más cerca. Hemos ido a Tegucigalpa, hemos jugado en CONCACAF, la Centroamericana, etc. Eso es construir y estamos en eso. Ahora, obviamente, la exigencia siempre va a ser estar ahí arriba y buscar el campeonato. Pero ya tenemos muchas más herramientas, muchos más argumentos, tanto de experiencia como de talento, para poder complicarle y ser campeones, complicarle la pelea a Olimpia y a Motagua.

Para ir finalizando, profesor, hay un cambio ahora en el formato, siempre con las triangulares, pero ahora no va a ser por sorteos sino por la posición en la tabla. ¿Cree que esto mejora la competencia? ¿Va a mejorar de cara al cierre de temporada?

Bueno, siempre ahora se va a sacar más la calculadora, porque si quedaste segundo vas a ver si te toca el cuatro y el seis, o el uno, tres y cinco. Me imagino que así va a ser. Entonces, igual vas a tener que aceptar cómo se juegue el campeonato. Hay que aceptarlo y, obviamente, con las previsiones necesarias para que, de una manera estratégica, estemos peleando allá arriba en los últimos partidos del torneo regular y, por supuesto, buscar el campeonato en las triangulares.

El VAR es necesario para esta temporada. Ya mucho se habla de que este torneo sigue, el torneo pasado no estuvo. ¿El VAR es necesario en Honduras, profesor?

Mira, yo he hablado ya muchísimo. Creo que por ahí escuché a Espinel, a Lavallén, hablando también. Cuando hay una inconformidad completa de algunas situaciones, no hablo de mala intención, hablo simplemente de errores normales como un fuera de juego, un gol con la mano, etc. Situaciones que tal vez el árbitro, por supuesto, con el VAR es una excelente ayuda, pero eso no nos compete a nosotros. Sí sería bueno que estuvieran todas las herramientas que permite FIFA disponibles, tecnológicamente hablando, para que cada vez sea un fútbol mucho más justo. Muchas veces nosotros trabajamos, nuestra familia, las familias de los jugadores están pendientes del resultado, de ganar, etc. Que nada condicione más que nuestro trabajo, nuestra fuerza y nuestro talento.

Con esto cierro, ¿está obligado Real España a ser campeón ya de este torneo después de año y medio que ha estado Jeaustin Campos en el proceso de la Máquina?

Siempre. Nosotros siempre hemos intentado hacerlo. Cada vez estamos teniendo muchas más herramientas, por supuesto que sí. Hemos ido por el camino correcto, consideramos que hemos ido avanzando. Normalmente, cuando usted ve un rascacielos, usted lo ve y ve todo lo que se ha construido, pero debajo de la tierra, en el subterráneo, hay cuatro o cinco pisos que son los que sostienen ese rascacielos. En estos momentos yo creo que ya tenemos la base sólida, los cimientos, para que ya se vea nuestro trabajo por encima de la tierra. No es de la noche a la mañana, pero tenemos la base sólida. Lo más importante es no dejarla caer.

Lo que hemos ganado en el grupo hay que mantenerlo, que no salgan futbolistas y, por el contrario, ir sumando experiencia y algunos muchachos que nos puedan ayudar, como en este caso, para que la gente que está afuera pueda ver lo que se ha logrado. Los cimientos los hemos trabajado desde que llegamos, ya están fuertes y sólidos para crecer. Ahora lo que queda es ir hacia arriba y buscar los objetivos. Mientras esté abierta la oportunidad, vamos a observar, vamos a seguir. Ya ha habido salidas inclusive y hemos tenido que salir a buscar. Vamos a esperar mientras tengamos el tiempo que nos permite la liga para contratar o para sacar gente; estamos siempre ahí.