Entrenador del Al Nassr revela que antes que a Cristiano, querían a Messi

“Pimero quería traer a Messi desde Doha”, aseguró García, con una gran sonrisa. Evidentemente, el comentario fue lanzado en forma de broma. No obstante, el entrenador francés nunca ha escondido su admiración por el jugador rosarino.

RIYADH, ARABIA SAUDITA.- Rudi García , nuevo técnico de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr , bromeó sobre la posibilidad de traer a Lionel Messi al conjunto árabe. Ante la lluvia de preguntas por parte de la prensa sobre la estrella lusa, el estratega no pudo evitar hacer mofa de la situación.

De esta manera, la relación entre García y Ronaldo no empezaría con pie derecho. Si bien en cierto, todavía no han podido entrenar juntos, dicho comentario no parece ser un buen comienzo para romper el hielo.

El futbolista lusitano, de forma sorpresiva, abandonó la élite europea para fichar por el club de Arabia Saudita. El portugués terminó siendo seducido por un ofrecimiento estratosférico.

Cristiano percibirá unos 200 millones de euros por temporada en el Al Nassr.