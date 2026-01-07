Rodrigo de Olivera pone fin a la incertidumbre y define su nuevo equipo: ¿Olimpia o Motagua?

Tegucigalpa, Honduras.- Los goles son amores y los 19 que marcó el delantero uruguayo, Rodrigo de Olivera, en el torneo Apertura 2025-26 hicieron que los equipos con más renombre de la región alucinaran con tenerlo dentro de sus planteles; sin embargo, él ya eligió.
Y es que el charrúa de 1.80 mts tras el carrusel de clubes que sonaban en relación a su futuro decidió que se quería vestir de azul profundo por todo el 2026. Motagua espera por el goleador del actual certamen catracho este jueves para firmar el contrato oficial y luego presentarlo oficialmente.
Es importante mencionar que el atacante de 31 años dejó de percibir fuertes sumas económicas, según personas cercanas al goleador, por jugar con Águilas, como un agradecimiento por el interés constante que ellos mostraron desde 2024 cuando vestía la camisa del Juticalpa.
En aquel entonces no lo lograron porque tenía contrato con los Canecheros y Motagua necesitaba un atacante con urgencia, pero el tiempo pone las cosas en su lugar.
¿Puede jugar en Honduras?
A Rodrigo de Olivera le restaban seis meses de convenio con el Olancho FC, pero se activó la clausula de rescisión unilateral anticipada de contrato aplicable por parte del entorno del jugador. Esta tenía un valor de 4,500 dólares.
En uno de los puntos del contrato que describe el tema, habla de que el futbolista no podrá jugar con un equipo de la Liga Nacional durante la temporada 2025-26, es decir de este próximo torneo Clausura, pero ese inciso habla únicamente que el acuerdo es de palabra por ende no habría algún tipo de castigo para Rodrigo de Olivera luego de haberse hecho efectivo el pago de la cláusula.
EL HERALDO conoció que si Potros no quiera entregar el finiquito al futbolista para ser registrado para el torneo venidero, hay un tiempo prudencial que debería pasar para que la Federación de Fútbol de Honduras pueda registrar al uruguayo de manera automática ya que todo se realizó en base a la ley.