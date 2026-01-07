Roger Rojas da a su favorito para ser campeón: "Olimpia tiene la ventaja de que sabe jugar finales"

Tegucigalpa, Honduras.- Destacando la jerarquía y experiencia del Olimpia en partidos decisivos, Roger Rojas palpitó la previa de la final del Torneo Apertura 2025 en donde los Leones buscan su copa número 40 frente al Marathón. Tras el empate 2-2 de la ida en San Pedro Sula el "RoRo" señaló que será un partido bastante parejo, pero que el equipo de Eduardo Espinel llega con cierta ventaja gracias a su localía y sobre todo por los antecedentes de las últimas finales que ha disputado el conjunto melenudo.

"Creo que Olimpia tiene una ventaja, que sabe jugar finales, esa es una muy fuerte, que sabe cómo son estos escenarios. Esperemos ver un buen partido, porque el país merece un buen juego, la cancha está en buenas condiciones, el escenario se pinta para una fiesta. Honduras se merece que podamos disfrutar de una buena final", declaró Rojas a EL HERALDO. No obstante, Roger Rojas señaló que el León debe de evitar cualquier tipo de triunfalismo antes de que el balón ruede sobre el césped del Chelato Uclés: "Marathón es un buen equipo, está bien dirigido. El profesor Lavallén ha demostrado ser un buen entrenador, su modelo de juego ha sorprendido a todos sinceramente. El aficionado olimpista no debe caer en triunfalismos, debe respetar al rival y la mejor forma de respetar a un rival es jugándole bien. Estoy seguro de que Olimpia hará un partido muy inteligente".

Partido táctico

El exfutbolista hondureño consideró que el partido de esta noche podría ser más táctico en comparación a la versión que ambos ofrecieron en el duelo de ida, agregando que la dinámica del encuentro estará marcada por el hecho de quien marque el primer gol de la noche. "Todo dependerá de si Olimpia marca el primer gol, o si lo hace el Marathón, pero creo que van a tomar cartas en el asunto en el sentido de que Marathón sabe de que Olimpia le hizo muchas jugadas a balón parado, me imagino que tienen que tener cautela. Olimpia está en casa, intentará tener más la pelota, generar más jugadas de gol y también va a tratar de concretar", aseguró. Por último, y como un experto en la materia goleadora, Rojas indicó que los delanteros de ambos equipos están llamados a definir la gran final.