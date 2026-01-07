Supuesto miembro de la MS-13: Nelson Vargas, sospechoso de haber acribillado a conductor de bus en SPS

Como Nelson José Vargas Quintanilla, de 25 años de edad, fue identificado el sospechoso de haber acribillado al conductor del bus en SPS. ¿Qué se sabe de él?
Tras el asesinato del conductor del bus en el barrio Barandillas de San Pedro Sula, la Policía capturó a un supuesto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13).
El sospechoso es acusado de quitarle la vida al conductor del bus de la Ruta 1, identificado como Henry Orlando Hernández.
De acuerdo con el informe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el sospechoso fue arrestado en la 27 calle de la colonia Reparto Lempira.
¿Cuándo abordó la unidad de transporte? Las investigaciones arrojan que el detenido subió a la unidad en un punto del barrio Barandillas y, sin mediar palabra, disparó contra el conductor del transporte público.
Los agentes asignados al caso descartan, por el momento, que se trate de un robo o de un hecho relacionado con el cobro de extorsión.
El detenido ya cuenta con antecedentes delictivos y no se descarta que esté vinculado con otros hechos atribuidos a la MS-13.
Se conoció que el pasado 6 de enero, cuando fue acribillado Henry, él solamente estaba cubriendo el turno de su padre, es decir, no le correspondía cubrir la ruta ese día.
La víctima quedó unos minutos al interior de la unidad; luego fue trasladada a una clínica privada, donde posteriormente falleció.
Los compañeros de transporte de Henry exigieron a las autoridades que se haga justicia por el crimen de su compañero.